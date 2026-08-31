Църковен празник на 1 септември: Какво се прави утре за щастие и късмет?

Според православния календар на 1 септември църквата почита паметта на Свети Симеон Стълпник. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 1 септември - традиции, обичаи и забрани

Св. Симеон е роден около 390 г. в село Сисан, на границата между Сирия и Киликия, в християнско семейство. Според преданието, в ранна възраст той чул в църквата Евангелието и научил за блаженството на онези, които се стремят към правда. Това поставило началото на неговия духовен път.

Симеон се стремял да посвети живота си на молитва и служение на Бога. Още в младостта си той изоставил светския живот и се присъединил към християнска общност от аскети. Строгостта на аскетичните му практики обаче била толкова тежка, че по-късно напуснал манастира и заживял в уединение.

Симеон се стараел да зависи възможно най-малко от земните блага.

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След като напуснал манастира, той се усамотил в малка планина. По-късно заживял на построен от него висок стълб. Именно този необичаен начин на живот му спечелва името „стълпник“ – човек, който прекарва живота си на стълб в името на молитва и духовно просветление.

Според църковното предание, той е прекарал около 37 години на стълба. Мълвата за мъдростта и духовната сила на Симеон бързо се разпространила. Хора от цял ​​свят започнали да идват при него – селяни, пътешественици, владетели и духовници. Те се обръщали към него за съвети и с молба за помощ в трудни житейски ситуации.

Симеон никога не напуснал планината, но чрез молитва и наставление продължавал да служи на другите. Животът му служил като напомняне, че духовната самота не означава непременно безразличие към другите.

Въпреки суровия си начин на живот, Симеон доживял до около 70 години. До края на живота си той продължил да се моли и да приема онези, които идвали при него. Животът му се превърнал в един от най-известните примери за стилитизъм – специална форма на християнски аскетизъм, разпространена на Изток.

Какво не бива да правите утре? Споделянето на плановете за бъдещето е по-добре да се избягва, защото те няма да се сбъднат. Ако се оплаквате, ще се сблъскате с по-сериозни трудности. Шиенето също трябва да се избягва - вярва се, че ще загубите здравето си, ако нарушите тази забрана.

Какво можете да правите на 1 септември? На 1 септември е добре да се чисти, да се мият прозорци и да се подрежда дома - вярва се, че това привлича щастие и късмет. На този ден се прибира реколтата от цвекло и моркови.

Според народните вярвания на този ден момите гадаят с орехи - за целта те слагат един орех на масата и задават въпрос откъде ще се появи годеникът им, след което завъртат ореха. Вярва се, че в която посока да се търкулне орехът, оттам ще дойде годеникът на момата.