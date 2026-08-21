Отговорите на поправителната матура по БЕЛ за 2026 г.

Интерпретативно съчинение на тема "Човекът между простотата и сложността на битието" по "Молитва" на Атанас Далчев и есе "Границите на свободата" бяха двете възможности, между които можеха да избират зрелостниците днес. Матурата по български език и литература включваше 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). Отговорите можете да видите тук.

Държавният зрелостен изпит се проведе в 435 училища, в които бяха ангажирани над 2600 квестори. На тази матура се явиха зрелостниците, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Още: "Само ние и СССР учим така": Разказ как а-ха учебните програми да се променят, но дойде новата власт

Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително.