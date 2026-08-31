King Automatic с извънреден концерт в София на 5 септември

King Automatic, eдин от любимите рокендрол герои на публиката на фестивала "Аларма Пънк Джаз", долита директно от открития Космос, както се пее в една негова песен, в една съботна вечер (първата за месеца – 5 септември), само две седмици след като приключи записите на новия си албум (първи в дискографията му от десетилетие насам). Мястото този път е прохладният подземен Art Bar 158 на ул. "Княз Борис I" 158 (близо до пряката с "Екзарх Йосиф", на 3 минути от Халите), чиито врати ще отворят за публика в 19:30 ч. Концертът ще започне точно час по-късно – в 20:30 ч.

Но нека припомним кой е King Automatic: потомък на бежанци от Гладомора, французин, украинец, ъндърграунд легенда на Нанси, знаков артист на лейбъла Voodoo Rhythm Records на Ревърънд Бийт Ман (а понякога и на другия велик траш-рокендрол лейбъл - Slovenly), познат в миналото като барабанист на пънкарите Thundercrack, настоящ член на сърф-пънк триото The Mings (където свири и Dead Elvis) и най-вече One!-Man! Band! (както би изкрещял Преподобният Целер). Джей, или Джереми Малиш, или King Automatic, както е познат по целия свят вече повече от две десетилетия, е в челната десетка на човекооркестрите или монобандите не само в родната си Франция, но и въобще в европейски и световен план.

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Концертите му са като призоваване на духовете на Ramones и Cramps с щипка Джери Лий Луис, Kraftwerk, калипсо, бибоп, ямайски и западноафрикански ритми и какво ли още не, събрано в такъв мощен пънк-блус-сърф-рокабили спектакъл, какъвто рядко може да се види и чуе по нашите земи.

Каубои в Чернобил, Доктор Джекил и Сестра Хайд, Бъди Холи, вампири-диабетици и черни кадилаци – светът на King Automatic съдържа всички задължителни съставки, за да ни пренесе в един паралелен свят, приятно-зловещо напомнящ атмосферата на разказа "Дяволският оркестър" на Стивън Кинг. Тук обаче оркестърът не само се дирижира, но и на практика се състои от един човек. Седнал зад барабаните с клавир, електрическа китара, маракаси, хармоника и всякакви други по-малки джунджурии, Джей сам постига звука на рокендрол-комбо и то не само технически, но и емоционално. Напук на британско-американската максима, че французите не разбират нищо от рокендрол!

Този извънреден концерт преди откриването на есенния сезон на "Аларма" е петото гостуване на Краля у нас след три турнета през 2013, 2015 и 2023 в София, Пловдив и Русе, органзирани от "Аларма Пънк Джаз", и миналогодишната му кратка поява по инициатива на Bad Music For Bad People и клубовете "Паве" и Bee Bop Cafe.

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Преди и след концера ще звучи, естествено, музика от каталога на Voodoo Rhythm Records, ще има и томбола в подкрепа на есенния сезон на "Аларма" и други хубави неща.

Билети има в системата на EpayGo https://epaygo.bg/1075857274 и на касите на EasyPay. Първите 20 билета са по 13 евро. После стават по 15. И на вратата във вечерта на концерта ще са по 20 евро.