Службата за външно разузнаване на Русия излезе с официално съобщение на сайта си, в което се изразяват опасения от реализирането на "мащабна стратегия за дестабилизиране на ситуацията в Русия в навечерието на единния ден за гласуване през септември" от страна на "Европейският съюз и водещи европейски държави". Според руската разузнавателна служба Европа си е поставила за цел да "наруши нормалния избирателен процес и да дискредитира резултатите от гласуването на всички нива на предизборната кампания."

Изразни средства

Официалното съобщение съдържа подчертано въздействащи изразни средства, в които фигурират думи като "антируската агресия, "саботажните и терористичните атаки", "паника" и "банда от най-яростните русофоби, известна като „Платформата на ПАСЕ".

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В съобщението на Службата за външно разузнаване на Руската федерация се допълва още, че "на неотдавнашни събития във Вилнюс и Берлин, европейските гробари на демокрацията възложиха на „несистемните“ да намират и фабрикуват компрометиращи материали за представители на системните политически партии, както и да организират провокации в избирателни секции в Русия и чужбина. Според наличната информация, в края на изборния цикъл ПАСЕ и Европейският парламент се готвят да публикуват изявления, с които отказват да признаят резултатите от руските избори поради „груби нарушения по време на тяхната подготовка и провеждане".

От руското ведомство уверяват, че "Русия знае как да се бори – не само срещу агресорите на външния фронт, но и срещу безнадеждните им опити да подкопаят страната ни отвътре."

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