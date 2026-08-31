Антракс в Ловешко: Трима души са в болница

Трима души са заразени с антракс след огнището на заболяването във ферма в ловешкото село Стефаново, където се отглеждат 205 говеда. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч.

Общо 21 души са определени като контактни. Потвърдените случаи са на двама членове на семейството, което стопанисва фермата, и на един работник. И тримата са хоспитализирани. Още: Агресия и незаконни животни в архитектурен резерват: Собственик на стадо, заразено с антракс, опита да прегази журналисти (ВИДЕО)

Сред останалите контактни са кметският наместник на Стефаново, служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Ловеч и полицаи, които са били в контакт със заразени животни. На тях е осигурена консултация със специалист по инфекциозни болести в Плевен.

По-рано директорът на ОДБХ-Ловеч д-р Тихомира Въцова съобщи, че лабораторно изследване е потвърдило антракс при крава от фермата.

След установяването на заболяването е изследвано и месото от животното. То е било разфасовано и съхранявано в отделен фризер.

Собственикът разказал, че животното е било заклано, след като на 16 август забелязал промяна в здравословното му състояние. Месото е транспортирано с негов автомобил, като той отрича да го е продавал, подарявал или разпространявал по друг начин. Още: Официално: Семейство от Ловешко е с антракс, властите са на крак

Всички 205 говеда във фермата са ваксинирани срещу антракс. Ваксинирани са и 181 овце, отглеждани в три животновъдни обекта в Стефаново.