Войната в Украйна:

УНСС открива институт за изкуствен интелект

25 септември 2025, 14:06 часа 334 прочитания 0 коментара
УНСС открива институт за изкуствен интелект

Два нови института ще бъдат открити в структурата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - Институт за изкуствен интелект в икономиката и Институт за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност. Това реши Министерският съвет след искане от висшето училище.

ОЩЕ: Хванати в крачка: Проверка на МОН е установила грешки и нарушения в УНСС

За новите институти

Основен мотив за откриването на Институт за изкуствен интелект в икономиката (ИИИИ) е, че изкуственият интелект се превръща в ключов двигател на икономическия растеж, иновациите и конкурентното предимство.

Институтът ще обедини експертизи от областите на икономиката, информатиката, бизнеса и социалните науки. В него ще се разработват иновативни решения за предизвикателствата на съвременния свят - от автоматизация на финансовите процеси до прогнозиране на икономически кризи и оптимизиране на бизнес стратегиите.

Институтът ще включва лаборатории за машинно обучение, големи данни и икономическо моделиране, център за трансфер на технологии за връзка между науката, бизнеса и публичната администрация и образователен хъб с курсове и краткосрочни програми за обучение и сертифициране на студенти и специалисти.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Другото ново звено в УНСС е Институтът за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност, който ще надгради дейността на съществуващия Център за подкрепа на ядрената сигурност (ЦПЯС). То ще предостави институционална платформа за провеждане на специализирани обучения и международни семинари и разработване на политики и регулаторни инструменти в областта на ядрената сигурност.

Институтът ще си сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Европейската комисия (ЕК), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и други международни партньори.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
УНСС Изкуствен интелект ядрена индустрия
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес