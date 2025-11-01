Войната в Украйна:

Будни за успех: “Меридиан 22” и духът на знанието

01 ноември 2025, 10:41 часа 852 прочитания 0 коментара

Поколения успешни ученици, висок академичен стандарт и приятелства за цял живот – това е "Меридиан 22". Едно училище, в което традициите и модерността вървят ръка за ръка.

Създадено през 1993 г. от инж. Радка Стаменова, "Меридиан 22" вече повече от три десетилетия изгражда личности на знанието и родолюбието. Екипът на Actualno.com прекара един ден по забързаните коридори и вдъхновяващите класни стаи, за да усети атмосферата, в която децата растат с увереност и любов към знанието. Научихме си урока и решихме да ви разкажем за училището днес – в Деня на народните будители. Защото мисията на "Меридиан 22" най-добре въплъщава духа на хубавия български празник.

А с този първи материал, заедно с Уникредит Булбанк, поставяме и началото на нова журналистическа поредица: "Будни за успех". В нея ще срещнем нашите читатели и зрители с героите на новото време. Това ще бъдат хората, които с идеи, професионализъм и отдаденост ни напомнят, че духът на будителите не принадлежи само на миналото. Той живее и днес. И ни просвещава – по всички "меридиани" на знанието. Ето как:

Началото през 90’те: Време е за промяна

Историята на "Меридиан 22" започва в началото на 90'те: време на промени, надежди и нови хоризонти. През юни 1990 г. Стаменова, тогава научен сътрудник в "Енергопроект", открива една от първите частни фирми в България – "Меридиан 22".

„Много млади хора искаха да заминат в чужбина, затова започнах с курсове по английски – в конферентните зали на големите хотели, с преподаватели от английските гимназии и университетите. През нашите курсове преминаха над 12 000 души. Организирах първото международно търговско изложение в страната (след Пловдивския панаир), за да дам възможност на новосъздадените български фирми да намерят бизнес партньори; организирах и успоредно с това участия на наши фирми в търговски изложения в чужбина – Гърция, Германия, Великобритания, САЩ“, разказва Стаменова.", спомня си за началото на 90'те Стаменова. 

За своя висок професионализъм и заслуги към бизнеса и образованието, г-жа Стаменова е удостоена с редица престижни отличия: „Златна книга и златен печат за Европейски мениджмънт в образованието“; „ Жена мениджър на 2000 г., титлата "Достоен българин " за 2007 г. приз „Човешки ресурси 2008 г.“, а през май 2017 г. е получава наградата „Емблематични жени-лидери“ на Световния икономически форум по женско предприемачество в Ню Делхи, Индия.

 

Преди промените съпругът й Христо Стаменов е бил 3 години преподавател в Лондонския и Оксфордския университет. Голямата й дъщеря Илиана, тогава на 5 години, постъпва в английско училище, а Радка Стаменова учи в престижния Imperial College London. Илиана завършва и гимназия в Англия, по време на втория три годишен мандат на баща си.

Инж. Стаменова решава да върне наученото от Великобритания у дома - в България, където образованието има нужда от нова енергия и посока.

„Основах училището през 1993-та, вдъхновена от малката си дъщеря Боряна Стаменова и от опита, който получих във Великобритания, водена от убеждението, че след политическите промени България вече има остра нужда от нов тип образование – модерно, отворено, ориентирано към света“, разказва инж. Стаменова.

Вече порасналата Боряна Стаменова сега е изпълнителен директор на "Меридиан 22". На снимката, с ученичка от основното училище 

 

Така се ражда „Меридиан 22“: училище, което обединява западната методика и българските традиции в образованието. А за г-жа Стаменова родолюбието е не по-малко важно от опита навън. Нейният принцип гласи: да научиш нещо навън, но да го приложиш в България. Началното училище прераства в oсновно, а след това в Английска гимназия с IB програма. "Утвърдихме се като като едно от най-успешните и престижни училища в страната благодарение на прекрасния екип от учители и директори: Евгения Антонова, Илия Караилиев, и най-вече на Анета Пернишка, която ръководи Основното училище цели 28 години и Даниела Куманова – 15 години начело на Английската гимназия", признателна е Стаменова. Вече 16 години тя е член на Управителния съвет на БТПП, основател и председател на Българската асоциация на жените-предприемачи (БАЖП) и паст президент на Ротари клуб София Интернешънъл“. 

Обща снимка на ръководството до 2023 г. (от лява на дясно: Даниела Куманова – директор на Английската гимназия, Илиана Стефанова – изпълнителен директор и директор на IB програмата, Радка Стаменова – основател и управител на „Меридиан 22“, Боряна Стаменова – изпълнителен директор, Анета Пернишка – директор на Основното училище)

"Всяко дете трябва да открие таланта си"

Как се изграждат личности с морал, критично мислене и емпатия към света около тях?

За Илиана Стефанова, изпълнителен директор на училището и директор на IB програмата, образованието е пътуване, в което всяко дете има свой собствен път. А истинската мисия на училището е да му помогне да го открие.

„Опитваме се да стимулираме всяко дете да развива своите таланти. Това, което сме взаимствали от Англия, е начинът, по който градим нашата общност. Вместо традиционен час на класа, всеки понеделник правим асембли. Каним интересни личности, които вдъхновяват учениците, а те имат свободата да задават въпроси, да участват, да мислят“, разказва г-жа Стефанова.

Емилия Узунова, директор на училището, допълва:

„Качествата, които искаме да възпитаме в нашите ученици, са честност, отговорност, дисциплина, емпатия и уважение. Това изгражда личности, които могат да се справят с предизвикателства.“

В „Меридиан 22“ вярват, че образованието не е само натрупване на знания, а процес на изграждане на характер. Съчетание от академична сила и човечност.

Директорът на "Меридиан 22" Емилия Узунова

 

„Сграда на годината“: Когато мечтата срещне подкрепа 

Но за всяка кауза идва съдбоносен момент, в който тя се нуждае от решителна подкрепа.

За "Меридиан 22“ този миг настъпва, когато училището решава да изгради своя нова, модерна база – пространство, което отразява неговата философия: светлина, отвореност и креативност.

Подкрепата идва от Уникредит Булбанк – дългогодишен партньор, който вярва, че добрата среда и доброто образование вървят заедно.

"С тях работим още от 1990 година. Благодарна съм за човещината и грижата, които винаги сме получавали. Благодарение на тях и на лични средства изградихме новата сграда, която бе номинирана за "Сграда на годината 2024“.

Новият дом на "Меридиан 22" е наистина прекрасен. Той е символ на упоритост, визия и вяра, че българското образование заслужава уважение, престиж и съвременна среда.

Пред новата сграда

 

"Магическите учители": онези, които запалват искрата

Всеки от нас пази спомена за един специален учител – онзи, който е успял да запали искрата, да направи скучния урок в приключение и да повярва в нас, когато дори ние не сме го правили.

Това са педагозите, които оставят следа. И умеят да събудят интереса, да превърнат знанието в преживяване и да накарат децата да чакат следващия час.

„Това, което събужда децата, са магическите учители. Познаваме ги – както от миналото, когато сме били деца, така и в наши дни. Онези, които могат да направят урока жив: чрез изкуство, музика, предмети“, определя ги Стефанова.

Магическите учители са онези вдъхновавящи педагози, които оставят следа и събуждат учениците, казва Илиана Стефанова 

 

Ако минете през класните стаи на „Меридиан 22“, ще го доловите веднага – уроците приличат повече на пътешествия в знанието, отколкото на рутинни занятия. А учителите се стараят да откриват истините заедно със своите ученици, вместо да ги диктуват.

Учителите и ръководството. В средата: Мървин Мартин, собственик на колежа "St. Andrew’s", Cambridge и парнтьор на Радка Стаменова, с когото работят заедно от 25 години 

 

Зад "Меридиан 22" стои и дълбока семейна история с още един "магически учител“. Радка Стаменова е и основател на фондация "Цвятко Благоев", която е посветена на паметта на нейния баща – първият народен музикант, застанал пред микрофона на Радио София още през 30-те години на миналия век. Неговите записи са част от Златния фонд на БНР и на БНТ, а страстта му към народното изкуство вдъхновява поколения музиканти. Днес фондацията, носеща неговото име, продължава това наследство – подпомага млади таланти в областта на народната музика.

В "Меридиан 22" вярват, че истинското образование не приключва с последния звънец. То продължава в предизвикателствата, които мотивират децата да надграждат себе си и да откриват удоволствието от знанието.

Затова училището подпомага организираните от БТПП, фондация „Европейска София“ и фондация „Цвятко Благоев“ състезания по математика и БЕЛ – пробни матури за 4. и 7. клас „Арена на знанието“, подкрепени и от РУО-София, СУ „Климент Охридски“ и БАН. Партньори на „Арена на знанието“ са УниКредит Булбанк и фирма „Меридиан 22“, а училище „Меридиан 22“ предоставя стипендии на спечелилите състезанието. „Арена на знанието“  се превръща в естествено продължение на философията на „Меридиан 22“ – да вдъхновява, да развива и да свързва младите хора чрез силата на образованието.

Нели Кръстева и Лазарина Балабанова от УниКредит Булбанк с Радка Стаменова: банката в подкрепа на "Арена на знанието"

 

И може би точно в това е тайната на "Меридиан 22" – че тук знанието е начин на живот. Че будителството не е останало в миналото, а ни събужда всеки ден.

И е изписано с почерка на магическите учители.

Меридиан 22“ се утвърди като едно от най-успешните и престижни училища в страната благодарение на прекрасния екип от учители и директори: Евгения Антонова, Илия Караилиев, и най-вече на Анета Пернишка, която ръководи Основното училище цели 28 години  и Даниела Куманова – 15 години начело на Английската гимназия.

