В Деня на народните будители: Вълчев с добра новина за учителите

Да, ще има увеличение на средствата. Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на възнагражденията на учителите. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев в ефира на Нова телевизия. Добрата новина, че и в следващия бюджет ще има увеличение на средствата за образование, включително за възнагражденията на учителите, идва в Деня на народните будители.

Вълчев обясни, че конкретните параметри все още се обсъждат със синдикатите и директорите. Той подчерта, че целта остава учителските заплати да не изостават спрямо средната за страната и да се следва политиката те да бъдат 125% от нея.

Няма учители

Министърът засегна и проблема с недостига на кадри в системата. По думите му той не е толкова териториален, колкото по предмети. "Недостигът е по предмети, най-вече по математика, физика, химия, информационни технологии", обясни той. И допълни, че за първи път от 10 години е намален приемът в специалност "Педагогика" за предучилищни и начални учители, тъй като там вече има достатъчно кадри, както и при учителите по физическо възпитание и изобразително изкуство.

Проблемът с недостига на преподаватели по природни науки е проекция на демотивацията на учениците да изучават тези дисциплини.

По темата за ограничаване на мобилните телефони в клас, образователният министър заяви, че такава мярка съществува и в момента в много училища, където учениците оставят устройствата си на входа на класната стая. Според него по-важното е ограничаването на екранното време извън училище.