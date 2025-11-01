Войната в Украйна:

В Деня на народните будители: Вълчев с добра новина за учителите

01 ноември 2025, 11:30 часа 324 прочитания 0 коментара
В Деня на народните будители: Вълчев с добра новина за учителите

Да, ще има увеличение на средствата. Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на възнагражденията на учителите. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев в ефира на Нова телевизия. Добрата новина, че и в следващия бюджет ще има увеличение на средствата за образование, включително за възнагражденията на учителите, идва в Деня на народните будители. 

ОЩЕ: Министър Красимир Вълчев обеща увеличение на учителските заплати с 15%

Вълчев обясни, че конкретните параметри все още се обсъждат със синдикатите и директорите. Той подчерта, че целта остава учителските заплати да не изостават спрямо средната за страната и да се следва политиката те да бъдат 125% от нея.

Няма учители

Министърът засегна и проблема с недостига на кадри в системата. По думите му той не е толкова териториален, колкото по предмети. "Недостигът е по предмети, най-вече по математика, физика, химия, информационни технологии", обясни той. И допълни, че за първи път от 10 години е намален приемът в специалност "Педагогика" за предучилищни и начални учители, тъй като там вече има достатъчно кадри, както и при учителите по физическо възпитание и изобразително изкуство.

Проблемът с недостига на преподаватели по природни науки е проекция на демотивацията на учениците да изучават тези дисциплини.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Повече психолози в училищата, за да се спре агресията: Просветният министър с нова идея

По темата за ограничаване на мобилните телефони в клас, образователният министър заяви, че такава мярка съществува и в момента в много училища, където учениците оставят устройствата си на входа на класната стая. Според него по-важното е ограничаването на екранното време извън училище.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ден на народните будители учителски заплати Красимир Вълчев
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес