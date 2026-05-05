"Докъде се докарахме, искаме от нацистите да ни позволят да проведем парад!"

Тази фраза в различни вариации може да се прочете тези дни в немалко от Z-каналите. Недоволството и сарказмът от обявеното от Владимир Путин едностранно примирие на 8-9 май избуява в коментарите - за никого не остана в тайна, че прекратяването на огъня има една-единствена цел - да получи възможност диктаторът да проведе парада си без заплаха от дронове над Москва.

В резултат фразата "Что же это такое, что мы у нацистов просим разрешить нам провести парад?" ("Какво е това нещо - да искаме от нацистите разрешение да проведем парада си") циркулира в националистическите Telegram канали и блогове, където естествено се възприема като знак за слабост.

"Молим за примирие, за да проведем парада", "Как стигнахме дотук", "Това е позор" може да се прочете в канали като "Военный осведомитель", "Рыбарь", "Два майора", "Старше Эдды" и др.

Още: Специална военна операция срещу руснаците: Моментът, в който схемата на Путин се преобърна