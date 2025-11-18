Нов дълг: Финансовото министерство пласира ДЦК за стотици милиони

Кабинетът пое нов дълг, след като Министерството на финансите пласира държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 7 години на вътрешния пазар на аукцион. Емисията (№ BG 20 400 25 210/29.01.2025 г) е деноминирана в лева, с падеж 29.01.2032 година и годишен лихвен купон от 3,25 на сто. Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 300 млн. лв., а отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3,30 на сто.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 523,9 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,75. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 90 базисни точки, посочват от Министерството на финансите.

Тринадесети аукцион за годината

Това е тринадесети аукцион за пласиране на дълг на вътрешния пазар през настоящата 2025 година. Към този момент на вътрешния пазар са емитирани ДЦК за 3,3 млрд. лева.

Също така страната ни излезе два пъти на международните капиталови пазари, пласирайки облигации в размер на 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева) и 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева) съответно през април и юли.

Така общият размер на поетия нов дълг чрез продажба на ДЦК през 2025 година достига около 17,4 млрд. лева.

Максималният размер на новия дълг, който може да пласира България на вътрешния и външния пазар през тази година, възлиза на 18,9 милиарда лева.