18 ноември 2025, 14:44 часа 308 прочитания 0 коментара
Заплашил охранител: Задържаха мъж в Казанлък

Служители на Районното управление в Казанлък са задържали за срок до 24 часа мъж на 55 години, отправял заплахи за живота на охранител в местен магазин. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, цитирани от БТА. 

Престъплението е извършено около 18:20 часа вчера, в Районното управление е започнато бързо производство. 

През януари т.г. на баща и син от Казанлък бяха наложени ефективни наказания за нанасяне на лека телесна повреда на охранител.

Спасиана Кирилова
