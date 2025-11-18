Заплашил охранител: Задържаха мъж в Казанлък

Служители на Районното управление в Казанлък са задържали за срок до 24 часа мъж на 55 години, отправял заплахи за живота на охранител в местен магазин. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, цитирани от БТА.

Престъплението е извършено около 18:20 часа вчера, в Районното управление е започнато бързо производство.

През януари т.г. на баща и син от Казанлък бяха наложени ефективни наказания за нанасяне на лека телесна повреда на охранител.

