18 ноември 2025, 14:23 часа 125 прочитания 0 коментара
Лена Бориславова даде показания по делото "Корал"

Депутатът от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова пристигна в Софийски районен съд (СРС), където ще се гледа т.нар дело "Корал" срещу нея. Бориславова дойде с адвокатите си Даниела Доковска и Ина Лулчева. Делото ще се гледа по административен ред. Това означава, че ако бъде доказана вината й, Бориславова може да бъде само глобена. 

Обвинението

Борислава е обвинена за това, че през май 2021 г. с две деяния съзнателно се ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение "Да запазим Корал", а действително не било така. Обвинителният акт срещу нея беше внесен веднага след като тя се отказа от имунитета си и ѝ повдигнаха обвинение. Въпросните документи били използвани пред Агенцията по вписванията, за да се докаже, че е прекратено правното отношение между Кирил Петков и Сдружение "Да запазим Корал". С други думи - че Кирил Петков редовно е отписан от сдружението.

Сигналът срещу Бориславова е подаден през месец април, 2024 година. Той е дело на председателя на сдружението Атанас Русев. Самата Бориславова доброволно предаде депутатския си имунитет, за да може изобщо да има съдебно дело.

Виолета Иванова
