18 ноември 2025, 14:32 часа 202 прочитания 0 коментара
Отново раздават пари: И Гуцанов обеща коледни добавки

Няма социален министър, който да не иска коледни добавки. Има сериозна логика в искането на Деница Сачева законово да бъдат определени коледните и великденските добавки.

Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов във връзка с възможностите хората под линията на бедност да получат финансова помощ преди празниците през декември, предаде БГНЕС. 

Аз съм пуснал писмо до НОИ, с което искам всички възможни разчети, за да може да обсъдим в правителството какво може да се направи, за да има нужните средства, каза още Гуцанов. 

От думите му стана ясно, че пари за подпомагане на най-уязвимата група от обществото, ще се намерят. 

Смятам, че може да се направи. Ще намерим решение по този въпрос, заяви министърът на труда и социалните въпроси.

Спасиана Кирилова
