Коцев и Барбутов са "в карцера на Софийския затвор с болен от хепатит В и на 15 градуса температура"

Варненският кмет Благомир Коцев и бившият заместник-столичен кмет Никола Барбутов са преместени от ареста на националното следствие в затвора, където са сложени в килии с болен от хепатит или на 15 градуса температура. Това става ясно от публикация на бившият премиер и лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, който обяви мизерните условия на политическите затворници в профила си в социалните мрежи.

Причина за преместването и на двамата е фактът, че те вече са подсъдими. Според защитата на Коцев преместването е станало без разпореждане на съда и остава неясно защо прокуратурата спешно го е направила, пояснява адвокат Ина Лулчева.

"Хора, стига. Трябва да се вземем в ръце. Тези двамата ни готвят бавно и разчитат да свикнем. Аз не свиквам - ядосвам се все повече. До кога ще ги търпим?! Благо и Никола са в карцера на Софийския затвор. Единият - сложен в събота при болен от хепатит B. Другият - на 15 градуса температура. 6 месеца без съд и присъда. "Виновни" до доказване на противното. Със семейства с малки деца, страдащи заради маниакалността на един извратен дебелак", пише Петков по темата.

В поста си той разказва и за останалите политически абсурди в държавата: "Назначиха управител на Лукойл без ден опит, а в тайни срещи казват на руския изпълнител Вальо Златев той да управлява актива и ако може бързо да се продаде, преди някой стратегически инвеститор от Щатите да го купи. Държат Сарафов незаконно на поста, въпреки решението на ВКС. Готови са да загубят 400 млн. лева, само да няма независима антикорупционна комисия. Готови са да загубим и третото плащане от Плана - милиарди, само и само да не се появи орган, който не контролират. Вдигат ни данъците и осигуровките, вземат 10 млрд. дълг, за да ни ограбят и нас, и децата ни. Окупираха служби, регулатори, МВР. Министърът на вътрешните работи - превърнат в секретарка, която им прикрива престъпленията. В Пазарджик - върнат уволнен шеф заради купуване на гласове. По сигнала на “Боец” - наркодилърът от “Ново начало” е покрит. И това е само за няколко месеца", пише Петков.

Иначе в четвъртък в 18:00 часа от "Продължаваме промяната" организират и протест срещу незаконното задържане на Коцев и Барбутов.

"Но не стига само това. Всеки от нас трябва да реши: Какво още мога да направя аз, за да ги спрем? Какво още можеш да направиш ти? Какво можем да направим заедно? От нас зависи. Или ги спираме ние - или те спират България", завършва експремиерът.

