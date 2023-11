2-ма срещу 6-ма: Украински войници печелят срещу руски (ВИДЕО)

Историята е запечатана на специален репортаж, в който има кадри и от самата операция – те са заснети от дрон на украинската армия. В репортажа двамата войници признават, че са имали късмет – защото руснаците са стреляли по тях с картечница, но не са ги уцелили.

За да не попаднат в засада, украинците пратили напред само двама души. "Промъкнахме се тихо, не ни очакваха. Хвърлихме няколко гранати и те почнаха да изпълзяват от окопа, за да се предадат – имаха ранени", разказва единият от бойците. По думите му, изпълзели двама руснаци и се предали. След това обаче един от останалите почнал да стреля от окопната позиция – с картечница, затова украинците се изтеглили и последвал въздушен удар по позицията.

За двамата заловени, украинските войници казват следното: Единият определено беше дошъл заради пари. Другият – гледал е много телевизия.

