20 милиона руснаци живеят от войната: Путин няма полезен ход и е обречен

23 април 2026, 17:15 часа 894 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Пред Владимир Путин вече няма нито едно решение, което да не доведе до колапс на режима. В икономиката - катастрофа, на фронта - катастрофа, със съюзниците положението също е катастрофално. Но дори да реши да замрази войната, това също няма да е спасение за Путин. Това казва Дмитрий Чернишев, популярен руски блогър, пишещ под псевдонима mi3ch, който е сред 10-те най-популярни блогъри в Рунет (рускоезичния сегмент на интернет). Ето как обяснява Чернишев причините за този цугцванг в своя телеграм канал - ТУК и ТУК.

Първо, груба оценка: колко руснаци в момента работят пряко или косвено за войната

"Въоръжените сили наброяват приблизително 1,5 милиона души. От тях приблизително 700 000 са директно на бойното поле. Отделно Националната гвардия – приблизително 340 000. Отделно ФСБ, ФСО (Федералната служба за охрана на Руската федерация) и ФСИН (Федералната служба за изпълнение на наказанията) са още няколкостотин хиляди души. Общият брой на хората в силите за сигурност е приблизително 2,5 милиона. 

Още: Технически слаб боксьор: Как Тръмп влезе в капана на Иран и защо Зеленски рязко смени тона

Във военно-промишления комплекс са заети пряко около 3,5 милиона души. Плюс свързаните индустрии, които също в момента работят предимно за войната. Металургия (стомана, титан, алуминий), химическата промишленост (барут, взривни вещества, композити), електроника (всяка ракета е съставена от чипове, платки и конектори), машиностроене, логистика и транспорт. Това са още 2-3 милиона работни места, които изпълняват предимно държавни военни поръчки. Заплатите във военно-промишления комплекс са се увеличили експоненциално, привличайки работници от други индустрии. 

Плюс правителственият апарат. Плюс държавните медии, Z-блогърите, патриотичните неправителствени организации, военните кореспонденти и всички агенции, участващи в мобилизацията и набирането на средства за фронта - още няколкостотин хиляди души. 

Плюс техните семейства. Мобилизираните и наетите по договор войници могат да имат съпруги, деца и родители, които също се възползват от войната: стотици хиляди рубли обезщетения за преместване, заплати на наетите по договори войници (около 200 000-300 000 рубли на месец, което е няколко пъти повече от средната заплата в техния регион) и обезщетения на ранените и семействата на загиналите. Общо приблизително 15-20 милиона руснаци получават значителна част от доходите си от военната икономика.

Какво би се случило, ако войната приключи сега? 

ПРОБЛЕМ № 1: Икономическият шок от намалените военни разходи ще се усети веднага. Военните разходи в момента представляват приблизително 7-8% от БВП според официалните данни и някъде около 10-12% според реалните цифри. Кремъл отчаяно се опитва да скрие реалните цифри. По-голямата част от тези пари отиват във вътрешни производствени вериги – заплатите се покачват, а кредитирането в отбранителния сектор е безпрецедентно. 

Какво би се случило, ако производството спре?

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ето една хипотетична верига:

Договорите за танкове се съкращават със 70% – "Уралвагонзавод" в Нижни Тагил губи поръчка – 15-20 000 работници се прехвърлят на по-кратко работно време или се съкращават – търсенето на стомана и електроника намалява – натоварването в свързаните индустрии намалява – регионалните приходи спадат – данъците спадат – регионът иска субсидии от федералния бюджет, който отдавна е съкратен.

Още: Без космодрум, но в Космоса: Украйна изуми света с нов начин за изстрелване на сателити

Това е класическа "демобилизационна" рецесия, която исторически се случва след всяка голяма война. В САЩ след 1945 г. спадът на БВП през 1946 г. е приблизително 11% и само мащабът на американската гражданска икономика позволява бързо преструктуриране. В СССР през 90-те години на миналия век преобразуването на военно-промишления комплекс беше катастрофално – заводите просто затвориха врати, а милиони квалифицирани работници се заеха с бандитизъм и търговия на черно.

ПРОБЛЕМ № 2 е завръщането на войниците. Според различни оценки около един милион руснаци са участвали във войната (включително ротации, наборници, войници по договор и затворници, наети от "Вагнер" и "Щурм Z"). Много са убити или осакатени, останалите ще се върнат у дома в края на войната. Това са хора с боен опит и, което е по-важно, с оръжие или достъп до него.

Това са хора, които са печелили по 200 000–300 000 рубли на месец – т.е. три до пет пъти повече, отколкото са печелили у дома. Обещан им е бил статут на герои. Имат привилегии, военни награди и уверението, че са герои. Какво ще получат? Заетостта във военно-промишления комплекс вече е изчерпана, няма цивилни работни места с такива заплати и никой вече няма да ги смята за герои – защото все пак са отишли да воюват заради парите.

700 000 обучени, въоръжени и недоволни хора в страната – това е повече от достатъчно, за да взриви Русия отвътре. И най-важното е, че тези хора са организирани. Те имат мрежи, командири, познанства и братства. В Германия след Първата световна война се завръщат 6 000 000 разочаровани ветерани и от техните редици възникна СС и идеологията "докато се борихме, ни забиха нож в гърба".

Още: Съратник на Соловьов: Русия е разрушена почти колкото Украйна. Бием се с всичко на разположение (АУДИО)

ПРОБЛЕМ № 3 е идеологически. Днес Русия контролира по-малко територия в Украйна, отколкото преди четири години. "Киев за 3 дни" се провали. Украйна остава свободна и много по-силна, отколкото беше преди войната. Цялата професионална руска армия е унищожена, Черноморският флот е потопен, бойната авиация почти я няма, противовъздушната отбрана е унищожена, целият огромен стратегически резерв, натрупан от СССР, е погълнат от пожарите на войната, никой няма да отмени санкциите, а загубите и щетите са колосални. Идва въпросът "Защо проляхме кръвта си?". 

ПРОБЛЕМ № 4 е разколът на елита. Войната създаде ново поколение бенефициенти: командири, спечелили милиарди от войната, военни блогъри с милиони последователи, служители по сигурността и индустриалци от военно-промишления комплекс, които сега са сред най-богатите руснаци. Това е нов елит със собствени интереси. Ако войната бъде замразена, те губят всичко - статус, бюджети, достъп. И това са хора с ресурси и оръжия. Най-далновидните сред тях създават свои собствени въоръжени сили. И не става въпрос само за Чечня. 

ПРОБЛЕМ № 5 е регионален. Войната изглади неравенството между бедните региони и центъра на Русия чрез заплатите на войниците. Бурятия, Тува и Кавказ получиха пари, каквито не бяха виждали от години. В селата на бедните региони обезщетенията за загинали войници (5-7 милиона рубли на човек) издигат семействата им от бедността и ги превръщат в средна класа. Когато войната спре, това преминаване към средната класа също ще спре.

Още: Русия проплака: Европа иска да ни вземе Калининград

И всичко това се случва в ситуация, в която на Русия са наложени санкции, технологичната пропаст между нея и Европа и света като цяло се увеличава, демографските данни се влошават, а обществената умора нараства.

Кремъл се е озовал в капан, в който удължаването на войната изглежда по-евтино от прекратяването ѝ, но в дългосрочен план води до все по-големи проблеми. Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-трудно е да се излезе от нея. А самото продължаване на войната вече е смъртоносно опасно.

За първи път може честно да се каже, че Украйна започва да печели тази война, заключава експертът.

Елена Страхилова
