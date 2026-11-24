Германия е първата от партньорите на Украйна, която получава достъп до уникалната цифрова система DELTA, разработена от украинското Министерство на отбраната, която ще позволи на германските войски да оценяват бойните ситуации и да планират операции.

Украинският министър на отбраната Евгений Хмара и неговият германски колега Борис Писториус подписаха писмо за намерения в Берлин относно съвместното използване на DELTA. Практическите, техническите и правните условия за сътрудничество ще бъдат определени в отделно споразумение.

Германия ще може да адаптира системата към нуждите на своите въоръжени сили и да участва в разработването на нови функции. От Министерството на отбраната на Украйна уточниха, че няма да прехвърлят бойни или други оперативни данни на отбранителните сили на Германия, нито ще предоставят достъп до тях.

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DELTA позволява едновременно планиране, управление на операциите и ситуационен анализ. Системата има и инструменти за разузнаване и управление на бойни мисии. Германия ще подкрепи нейното развитие, по-специално чрез ИТ коалицията за Украйна.

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