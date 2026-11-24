В сряда – 25 ноември, и в четвъртък – 26 ноември, при благоприятни метеорологични условия, ще се променя организацията на движение в участъка при 0-и км на АМ “Тракия“ в посока София за подмяна на указателна табела. Ремонтните дейности ще продължат около три часа, като в този период ще се пътува само в активната и аварийната лента. Още: Ремонт на АМ “Тракия“ в Старозагорско, има промени в движението

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената временна пътна сигнализация. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Още: Трафик - в изпреварващата лента: Ремонт на АМ “Тракия“ в Пловдивско