Руското военно министерство ще позволи на завършилите руски ученици девети клас да се запишат във военни академии и университети в програми за средно професионално образование, които преди бяха достъпни само след завършване на 11-и клас. Министерството е подготвило съответната заповед и я е представило за регистрация в Министерството на правосъдието. Според документа, средният успех от свидетелството за девети или 11 клас ще се взема предвид при кандидатстване за програми, съобщи телеграм-каналът "Важные истории".

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Военно обучение

Тези, които не са служили в армията, ще могат да се запишат в програми за средно професионално образование само на възраст между 16 и 22 години, докато тези, които са служили и наборниците ще имат право до навършване на 24-годишна възраст. Войниците по договор и ветераните от войната, които имат законно право да получат безплатно второ средно професионално образование, ще могат да се запишат до навършване на 30-годишна възраст. В обяснителната бележка към проекта за заповед Министерството на отбраната отбелязва, че инициативата ще „подобри качеството на военното обучение“ и „ще гарантира достъпността на военното образование за лица с основно общо образование“.

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Минобороны предложило принимать 16-летних в военные вузы и училища на программы среднего образования. В 18 лет студенты обязаны заключить контракт с Минобороны 🔽 https://t.co/U1MjVkmcpk https://t.co/OiYPSwSL9n — Важные истории (@istories_media) November 24, 2026

Преди това броят на часовете за основна военна подготовка за руски ученици, която включва обучение по използване на огнестрелни оръжия и дронове, беше увеличен 2,5 пъти. Министерството на образованието отбеляза, че целта на обучението е да развие готовност за военна служба и да придобие знания и умения, свързани с националната отбрана.

Междувременно, в курса „Основи на сигурността и защитата на родината“, който замени "Безопасност на живота", руските ученици вече са директно насърчавани да се присъединят към редиците на войници по договор. В учебника „Руска армия в защита на отечеството“ за ученици от 10-ти и 11-ти клас се появи раздел, озаглавен „10 стъпки за това да станете войник по договор“. Учениците също така са информирани за новите ограничения, наложени за неявяване във военната служба при повикване. Алтернативната гражданска служба, която се превърна в един от най-ефективните начини за избягване на наборна военна служба, се споменава само по отношение на независими онлайн проучвания.

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Преди това на близо 15% от учениците от осми клас е било препоръчано да продължат кариера в правоохранителните органи или професионалния спорт като част от държавното кариерно ориентиране. Сред учениците от десети клас 27,7% са получили такъв съвет. Държавният проект „Билет за бъдещето“, който е провел изследването, отбелязва, че интересът на младите хора към кариера в правоохранителните органи нараства поради „актуалния политически дневен ред и патриотичните настроения“.

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