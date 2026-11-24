Служител с общ доход над 6500 евро по няколко трудови договора и до 85 часа седмична заетост, 25 договора с фирма, прехвърлена на майката на финансовия мениджър, близо 120 000 евро обезщетения без законови основания и срив на наличните средства с 90%. Това са само част от най-скандалните констатации след проверка и одит в Четвърта градска болница в София. Данните бяха представени от общинските съветници Ваня Григорова, Пламена Терзирадева и Борис Бонев, като е подаден и официален сигнал за установените нередности.

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Отговорността на бившия директор

В центъра на критиките попада предишното ръководство на болницата начело с бившия изпълнителен директор д-р Стоян Маджаров, който заедно с членовете на борда Георги Хорозов и Томи Попмарков беше освободен от Столичния общински съвет (СОС) през април 2026 г. Тогава мотивите бяха критично финансово състояние, управленски дефицит и просрочени задължения от 773 073,32 евро към февруари 2026 г.

Според общинските съветници още през 2024 г. СОС е решил Четвърта градска болница да се влее във Втора градска, но тогавашният директор не е подал заявлението за вписване в срок и процедурата е била прекратена. В началото на 2026 г. той е поискал общински заем за изплащане на заплати и осигуровки, въпреки че по думите на съветниците по-рано е имало твърдения за финансова стабилност. Съветниците посочват, че в същия период са били назначавани основно административни служители при намаляващи приходи от НЗОК, заплатите за декември и януари са били платени частично, а за февруари въобще са липсвали, докато сключването на договори е продължавало.

Пламена Терзирадева подчерта, че старият борд е бил сменен, без да бъде освободен от отговорност, и настоя одитните доклади да бъдат изпратени на прокуратурата и компетентните органи, за да се изясни кой е отговорен за решенията и как ще бъдат възстановени вредите.

Тя и Борис Бонев обърнаха внимание и на неофициална информация за евентуално назначаване на д-р Маджаров в Пета градска болница, като настояха подобна идея да бъде преосмислена.

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Спорни възнаграждения и "златен" договор

Общинскитя съветници обясниха за скандален случай на служител с четири трудови договора, чиято заплата по основния договор е нараснала от 1060 лв. на 3000 евро за две години, а в началото на 2026 г. общият му доход по договорите е надхвърлил 6500 евро при седмична заетост между 65 и 85 часа.

Посочен беше и случай на служител, получил 22 000 евро обезщетения по два трудови договора и шест заплати за неспазено предизвестие въпреки спазен срок, след което е назначен отново на ръководна позиция.

Като пример за ощетяващ договор Ваня Григорова посочи и трудов договор с основна заплата, преизчислена до 24 000 лв. за пълен работен ден.

Одиторите и съветниците откроиха и 25 договора с дружеството „Каспес“ ЕООД – за ремонти, видеонаблюдение, хигиенни материали, кафеавтомати, диспенсъри за вода и поддръжка на уебсайт. По думите на Бонев фирмата е била основана от служител на длъжностите „Финансов мениджър“ и „Мениджър покупко-продажби“ и по-късно прехвърлена на майка му, а по 24 от договорите са платени близо четвърт милион лева.

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При частична инвентаризация са отчетени и липси на компютърна техника, камери, телевизори, мебели и кафеавтомат с балансова стойност близо 14 000 евро.

Според представените данни наличните средства на болницата са намалели с 90% за една година – от 800 000 на 80 000 лева, а натрупаната загуба за година и няколко месеца е достигнала 1,2 млн. лв.

Григорова твърди, че лимитът на лечебното заведение от Здравната каса е бил увеличен с 50% без аналог при други болници, а запори по сметки за забавени осигуровки са били вдигани в моменти, когато темата се обсъжда в здравната комисия – нещо, което тя определи като „институционален чадър“. Тя отбеляза още, че при проверка на Инспекцията по труда не са били предоставени всички изискани документи.

Съветниците заявиха, че след смяната на борда на 22 април 2026 г., одобряването на заем, новото решение за вливане във Втора градска болница и прекратяването на редица неизгодни договори лечебното заведение е било спасено от обявяване в несъстоятелност, като настояха за наказателна отговорност за злоупотребите с обществен ресурс.