Преотстъпеният от ЦСКА Кевин Додай продължава да впечатлява с изявите си в Полша. 21-годишният албанец се превърна в големия герой за Лехия Гданск, след като отбеляза изключително красиво попадение за драматичната победа с 2:1 над Одра Ополе. Младото крило реализира с феноменално воле от около 25 метра в добавеното време, като донесе трите точки на своя отбор.

Кевин Додай вкара невероятен гол за Лехия Гданск

Двубоят вървеше към равенство, когато в първата минута на добавеното време Додай изуми всички с впечатляващо изпълнение. След центриране от корнер защитата на Одра Ополе успя да изчисти топката, но тя попадна в албанеца. Без да се колебае, футболистът отправи мощен удар от въздуха, който се превърна в истински гол-шедьовър. Изпълнението не остави никакви шансове на противниковия вратар, а след последния съдийски сигнал самият Додай призна, че това е едно от най-красивите попадения в кариерата му.

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ЦСКА може да се раздели окончателно с албанеца

Младият футболист демонстрира отлична резултатност, откакто се присъедини към полския тим. В 11 шампионатни срещи той вече има пет гола и две асистенции. Представянето му е особено интересно от гледна точка на ЦСКА, тъй като Додай играе в Лехия Гданск под наем от "червените". В споразумението между двата клуба е включена и опция за откупуването му.

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