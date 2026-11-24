Двама мъже с наркотици са заловени, докато се придвижвали с електрическа тротинетка, съобщават от ОДМВР-Бургас. На 23.11.т.г. около 14.00 ч. в района на бл. 410 в к-с “Меден Рудник“ служители от Четвърто Районно управление – Бургас забелязали двама мъже, придвижващи се с индивидуално електрическо превозно средство, като направили опит да проверят документите им за самоличност. Единият от бургазлиите се легитимирал, но втория, 38 годишен мъж, продължил да шофира тротинетката в посока бл. 412 и впоследствие е спрян. Още: Шофирал дрогиран и съден за същото се сдоби с обвинение

Установено е, че в раницата на гърба му има стъклена колба с вещество, приготвено от първия бургазлия, 36 годишен мъж, непосредствено преди проверката в боровата горичка на к-с “Меден Рудник“. При направения полеви наркотест веществото реагирало на метамфетамин. 36 годишния “готвач“ е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава. Още: 22-годишен изгради огромна лаборатория за метамфетамини, вдъхновен от сериала "Breaking Bad"