Откраднаха 13 автентични шити ръчно народни носии, съобщиха от ОДМВР-Бургас. На 23.11.т.г. около 09.00 ч. във Второ Районно управелине - Бургас е получено съобщение за кражба на 13 автентични и ръчно шити народни носии на обща стойност 6 500 евро, осъществена за времето от 20.11.т.г. до 23.11.т.г. от читалище «Съгласие» в Българово. Още: Мистерия в Залцбург: Стотици статуи на Моцарт изчезнаха безследно

Крадецът е успял да отключи вратата на сградата. В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан извършителя на деянието – това е 26 годишен криминално проявен мъж от Българово, който направил пълни самопризнания и върнал откраднатите вещи. Работата по случая продължава. Още: Откраднаха 130-килограмова камбана от украинска църква в Канада (ВИДЕО)