Най-значимото събитие за българското вино ще се проведе за 15-и път на 27 и 28 ноември. Мястото е зала 1 на Интер Експо Център. DiVino.Taste Форум на българското вино е изложение на родните винопроизводители с дегустация на техните най-добри вина – най-успешният формат за популяризиране в България и по света на качественото българско вино и винопроизводство.

Всяка година DiVino.Taste концентрира последните идеи и енергии във винарството на България, като събира новите брандове и актуалните реколти на утвърдените марки. Представят ги най-често самите винари или собственици – те разказват историите зад своите бутилки, с тях свободно обсъждате характера и качествата на вината им, които дегустирате. Както често го определят, DiVino.Taste e жива витрина на българското вино.

През 2026 15-ото издание на изложението е планирано в рамките на два дни – петък и събота, 27 и 28 ноември. Посетителите ще имат шанс да избират за дегустация измежду близо 500 различни вина. В петък събитието стартира още в 10:00 часа – с идеята хората, които работят с вино, да имат възможността да посетят събитието и да проведат своите професионални срещи и дегустации. Целта e да се разшири бизнес фокусът на Форума.

Събота пък е предпочитаният ден за винолюбителите и винаги е най-оживен откъм посетители.

За любознателните ценители и професионалисти и тази година е подготвена преинтересна и богата програма от лекции и майсторски класове. Сред акцентите са 20 години Драгомир с Наталия Гаджева, старите лозя с Фред Нейхаус, героичното лозарство с Николета Дикова, вината на турска Тракия, Кианти Класико през призмата на Кастело ди Волпая и още атрактивни теми.

Още на 26 ноември програмата стартира с професионална винена конференция в зала Витоша на ИЕЦ. Озаглавена е Виното и хората: какво (ще) ни свързва? DiVino.Taste тази година предлага още едно вдъхновяващо преживяване – DiVino гала вечер. Да послушаме кино! Една специална вечеря по време на концерт-спектакъл. Плевенската филхармония, под диригентството на Борислав Йоцов и солистите Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров, ще ни завладеят с някои от най-вълнуващите музикални творби в българското кино. На сцената ще се качат и едни от най-добрите ни джаз музиканти: Живко Петров – пиано; Христо Йоцов – барабани; Димитър Карамфилов – контрабас; Михаил Йосифов – тромпет.

Билетите за DiVino.Taste 2026 са в продажба, а повече информация ще откриете в официалния сайт на събитието.