Подкрепата на германците за политиката на Берлин, относно оказването на военна помощ за Украйна е намаляла значително. Около 53% от анкетираните смятат, че Германия вече не трябва да предоставя военно финансиране на Киев; преди година тази цифра е била 39%. Това показват резултати от септемврийско проучване, проведено от агенция Forsa за фондация Körber. Тази промяна в настроенията не е от полза за Русия: нейният имидж в представите на германците не се е подобрил: 82% от анкетираните все още я смятат за военна заплаха, съобщи themoscowtimes.com.

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Влияние

Позицията на германците може да е била повлияна от пропагандата на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), която активно набира поддръжници и спечели първите си провинциални избори през септември. Сред поддръжниците на партията само 11% подкрепят продължаването на военната помощ за Украйна, докато 75% подкрепят нормализирането на отношенията с Русия, чието правителство развива връзки с AfD.

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Различията в позициите са и регионални. В Източна Германия, където AfD е особено силна (спечелила изборите в Саксония-Анхалт, най-малката и най-бедна провинция в Германия) и където носталгията по съветското време и връзките с Русия е често срещана, само 31% от анкетираните са подкрепили военната помощ за Украйна. На запад тази цифра е била 48%.

Мирни преговори

Шест от десет анкетирани заявяват, че Германия и Европа не полагат достатъчно усилия за напредък в мирните преговори между Русия и Украйна. Според Килския институт за световна икономика, от началото на войната до август 2026 г. Германия е отпуснала 31 милиарда евро двустранна помощ за Украйна, 25 милиарда евро от които са за военни нужди. Германия е на първо място в Европа по това отношение; общата сума представлява 0,86% от БВП на Германия.

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Освен това Берлин е отпуснал допълнителни 23 милиарда евро съвместна помощ от Европейския съюз; заедно с двустранната подкрепа, това се равнява на 54 милиарда евро, или 1,5% от БВП. Канцлерът Фридрих Мерц е твърд поддръжник на Украйна и настоява другите страни от ЕС да продължат да я подкрепят финансово.

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