Норвегия и Украйна ще разширят сътрудничеството си по линия на съвместно разработената нова ПВО система за противодействие на дронове. Това обяви днес Министерството на отбраната на Норвегия. Системата за противовъздушна отбрана, известна като DESNA, е разработена от норвежката отбранителна компания "Конгсберг" и неин украински партньор, уточни ведомството в Осло.

"Десна", която вече се използва, се състои от ракети за противовъздушна отбрана и пускови установки - украинско производство, комбинирани с контролни системи "Конгсберг", дарени от Норвегия, допълва министерството, цитирано от Ройтерс.

Сега ще се разшири приложението на системата в повече части от територията на Украйна. За момента повече подробности не се съобщават.

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