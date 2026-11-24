Британският премиер Анди Бърнам се ангажира да проведе втори референдум за Brexit, ако реши да се опита да върне Великобритания в Европейския съюз.

Той заяви, че би било „немислимо“ страната да се присъедини отново към ЕС, без да се даде възможност на обществеността да вземе решение по въпроса.

В изявление пред Камарата на общините Бърнам потвърди за първи път, че Великобритания няма да се върне в ЕС без нов референдум.

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Депутати от Лейбъристката партия се опитаха да убедят Бърнам да избегне референдум, като вместо това постави членството в ЕС в центъра на следващата предизборна програма на Лейбъристката партия. Но на въпроса дали е готов да даде „ясно и недвусмислено“ изявление, че връщането на Великобритания в ЕС без референдум би било „немислимо“, Бърнам отговори: „Да, би било немислимо“.

Бърнам заяви пред депутатите, че „в този момент не предлага повторно провеждане на такъв референдум“ и че вярва, че споразумението му за преразглеждане на отношенията с ЕС е „забележителен момент“, който би трябвало да послужи като повратна точка към все по-тесни връзки с Брюксел.

Обратният път към ЕС

Бърнам планира да представи дългосрочни варианти за по-близки отношения с Блока следващия месец, като един от вариантите е „да се стигне докрай“ - връщане към пълноправно членство в ЕС.

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Това се случва, след като той заяви пред представители на ЕС в петък, че е готов да обсъди повторното присъединяване към блока през следващата година.

Бърнам заяви пред Камарата на общините, че "сред британската общественост има ясен консенсус: почти 3/4 от хората искат по-тесни връзки с Европа.“

„През последното десетилетие съществуващата сделка за Brexit оказа отрицателно въздействие върху растежа на Обединеното кралство и увеличи разходите за живот и бизнес. За нашите предприятия им стана по-трудно да изнасят за ЕС. На хората беше обещан повече контрол върху имиграцията, но това не се случи, както показва нарастването на кризата с малките лодки в годините след Brexit“, добави той.

Бърнам заяви, че споразумението му за Brexit „предлага съвсем реалната перспектива следващото десетилетие да бъде по-добро за Великобритания от това, което току-що преживяхме“.

Съгласно условията на споразумението му за преразглеждане на отношенията, Великобритания ще се придържа към правилата за безопасност на храните и напитките на ЕС, ще съблюдава стандартите за търговия с емисии и ще предостави на 100 000 граждани на възраст между 18 и 31 години от страните от ЕС правото да живеят, работят и учат във Великобритания в продължение на 3 години.

Очаквано, Обединеното кралство няма да има думата по отношение на новите закони на ЕС, които ще бъде принудено да спазва.

Високопоставен служител на ЕС заяви, че Великобритания ще бъде консултирана само в „спешна ситуация“ и че участието на британските служители обикновено ще бъде ограничено до срещи относно това как законите, приети от ЕС, ще се прилагат във Великобритания.