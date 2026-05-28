Левски хвърли око на млад испански таран от бивш отбор на Веласкес

Ръководството на Левски продължава да работи усилено по лятната селекция в тима. „Сините“ вече имат редица набелязани играчи, а с някои дори се водят преговори за евентуалното им преминаване на стадион „Георги Аспарухов“. Очаква се „сините“ да се подсилят във всички линии, за да бъдат готови за предстоящото им участие в предварителните кръгове на Шампионска лига.

Хорхе Делгадо е попаднал в радара на Левски

В последните дни се заговори, че Левски е много близо до привличането на ново крило в лицето на Рейналдо от Санта Клара. Столичани също така са набелязали и ляв бек, който евентуално да замени Майкон. Сега пък стана ясно, че „сините“ са хвърлили око на млад испански таран, който се подвизава в един от бившите отбори на Хулио Веласкес – Валядолид. Става въпрос за 23-годишния Хорхе Делгадо. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

¡23 años para Jorge Delgado! — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 9, 2025

Нападателят е собственост на Валядолид, но бе под наем в Шавеш

Хорхе Делгадо е собственост на Валядолид, но прекара последната половин година под наем в португалския Шавеш. Нападателят изигра общо 13 двубоя за тима, в които реализира две попадения. Договорът за преотстъпване между двата клуба обаче изтича и офанзивният футболист ще се завърне в Испания. Той има контракт с Валядолид до лятото на 2027-ма, а според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е около 300 хиляди евро. Сумата не би трябвало да представлява проблем за Левски.

