Спорт:

Левски хвърли око на млад испански таран от бивш отбор на Веласкес

28 май 2026, 9:39 часа 931 прочитания 0 коментара

Ръководството на Левски продължава да работи усилено по лятната селекция в тима. „Сините“ вече имат редица набелязани играчи, а с някои дори се водят преговори за евентуалното им преминаване на стадион „Георги Аспарухов“. Очаква се „сините“ да се подсилят във всички линии, за да бъдат готови за предстоящото им участие в предварителните кръгове на Шампионска лига.

Хорхе Делгадо е попаднал в радара на Левски 

В последните дни се заговори, че Левски е много близо до привличането на ново крило в лицето на Рейналдо от Санта Клара. Столичани също така са набелязали и ляв бек, който евентуално да замени Майкон. Сега пък стана ясно, че „сините“ са хвърлили око на млад испански таран, който се подвизава в един от бившите отбори на Хулио Веласкес – Валядолид. Става въпрос за 23-годишния Хорхе Делгадо. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

Нападателят е собственост на Валядолид, но бе под наем в Шавеш 

Хорхе Делгадо е собственост на Валядолид, но прекара последната половин година под наем в португалския Шавеш. Нападателят изигра общо 13 двубоя за тима, в които реализира две попадения. Договорът за преотстъпване между двата клуба обаче изтича и офанзивният футболист ще се завърне в Испания. Той има контракт с Валядолид до лятото на 2027-ма, а според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е около 300 хиляди евро. Сумата не би трябвало да представлява проблем за Левски.

ОЩЕ: Промените при Бостанджиев започнаха: Левски представи новата си емблема (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Валядолид Хулио Веласкес
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес