Защитник на ЦСКА с тежка контузия, аут е за неопределено време

Един от основните футболисти на ЦСКА – Лумбард Делова е бил освободен от лагера на националния отбор на Косово заради контузия. Тя е била получена в мача на „армейците“ срещу Лудогорец в понеделник, съобщи изданието „Klan Kosova“.

Лумбард Делова е с фрактура на стъпалото

Вчера централният бранител е преминал обстойни медицински прегледи при лекарския щаб на националния отбор. Диагнозата е фрактура на стъпалото, като е станало ясно, че периодът за възстановяване ще бъде значително по-дълъг от продължителността на подготвителния лагер. Това е наложило неговото освобождаване от състава, допълва „Gazeta panorama“, макар че не се наема с прогноза за възстановителния срок за Делова.

Освен принудителната смяна на Делова, националният отбор на Косово ще трябва да се справя и без още един ключов играч. По лични причини към лагера няма да се присъедини и Едон Жегрова, играещ в италианския колос Ювентус.

В същото време в отбора се завръща познато име. От 28 май част от лагера на националния отбор ще бъде Бетим Фазлижи, футболист на швейцарския Санкт Гален, който отново ще облече фланелката на „дарданите“ след дълго отсъствие.

Националният отбор на Косово продължава подготовката си за предстоящите приятелски срещи срещу Чехия и Андора. Следващата тренировка на тима е насрочена за четвъртък в в Хайвали, допълват изданията в Косово.

