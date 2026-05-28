Пиян-залян шофьор падна в канавка

Шофьор на 55 години управлявал с 2,81 промила, изпробван е с дрегер, след като самокатастрофирал в канавка. Това съобщават от ОДМВР-Шумен.

Малко след 20:30 часа снощи е получен сигнал за водач на лек автомобил Фолксваген “Пасат“ с шуменска регистрация, който катастрофирал малко след кръговото кръстовище на 7-ми километър, в посока към село Панайот Волов.

Пътните полицаи тествали водача, 55-годишен мъж от Панайот Волов, за шофиране след употреба на алкохол. Дрегерът отчел 2,81 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ.

Автомобилът е иззет с протокол. За извършено престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

