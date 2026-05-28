Кукурин в защита на небостъргача в "Младост": Носи активи за 50 млн. евро без лев инвестиция

Бъдещето на един от най-ключовите терени в София – на кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и ул. „Балан“, отново влиза за обсъждане в Столичния общински съвет (СОС). Часове преди заседанието кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин излезе с остра и категорична позиция, в която призова за край на политическия популизъм и фокусиране върху реалните ползи за гражданите.

„Влизаме в този дебат с ясното потвърждение както от вчерашното заседание на комисията по икономика, така и от оценката на кмета Васил Терзиев, че направеното предложение защитава по един много добър начин интересите на общината“, заяви Кукурин.

Печалба срещу 0 инвестиция

Районният кмет подчерта, че проектът представлява изключително изгодна сделка за града. Без да влага никакви финансови средства, Столична община ще придобие 30% от висококласна модерна сграда, като стойността на тези активи е приблизително 50 милиона евро. Тези пространства ще бъдат използвани изцяло за обществено обслужване и публични дейности в една от най-динамичните зони на столицата.

Освен това проектът предлага и реално решение на един от най-тежките проблеми в района – паркирането. Предвижда се изграждането на три нива подземни гаражи с над 600 паркоместа, от които около 200 ще останат изцяло на разположение на общината и гражданите.

Кукурин не спести критики към организираните протести срещу проекта от страна на представители на „Спаси София“ и част от „Демократична България“. „Разбираме, че за някои политическата кампания вече е започнала, но няма да позволя тя да бъде за сметка на „Младост“. Опитите за изкривяване на истината, манипулации и експлоатиране на една от най-болните теми за района са най-меко казано неморални“, категоричен бе той.

Според него докладът трябва да се разглежда мащабно – като част от концепцията за изграждането на „Младост Център“. Целта е районът най-накрая да получи модерна градска среда с административен, културен и спортен облик, вместо да бъде просто „квартал за спане“. В тази връзка районната администрация вече активно работи по три големи проекта:

Изграждане на дългоочаквания Културен дом в „Младост“;

Проектиране на многофункционална спортна зала;

Строителство на нова детска градина за 12 групи.

Презастрояването

Районният кмет категорично отхвърли обвиненията, че новият проект на бул. „Малинов“ ще доведе до презастрояване. Той посочи, че истинският проблем на квартала е безогледното строителство между блоковете – кауза, по която работи от първия ден на мандата си.

Именно затова, паралелно с дебата за новата сграда, Кукурин и колегите му внасят в СОС и друг съдбоносен доклад. Неговата цел е да се предприемат реални правни стъпки за ограничаване на презастрояването и трайна защита на останалите зелени площи и детски площадки в „Младост“.

„Надявам се на широка институционална подкрепа, както от Столичния общински съвет, така и от държавата. Без такава подкрепа „Младост“ трудно ще може да защити останалите междублокови пространства. Проблемите на района се решават с действия, а не с популизъм и ПР акции“, завърши Ивайло Кукурин.