След 15 години пауза: Още една държава се завръща на "Евровизия" в България?

България ще домакинства "Евровизия 2027" и вече призова отсъстващите държави да се завърнат в конкурса догодина. Първата страна, обявила, че ще поднови участието си, е факт - Северна Македония.

Сега обаче има нови надежди, че държава, която не е участвала на "Евровизия" от 15 години също може да се присъедини към европейския музикален празник в България.

Става въпрос за Словакия, чието последно участие на "Евровизия" беще през 2012 г., пише изданието EuroFestivalNews.

Плановете на Словакия

Чешкият вестник "Denník N" разкри в интервю с Йиндржих Бардан, директор на словашкия обществен оператор STVR, че Словакия може да се завърне на "Евровизия" и дори е опитала да направи това още на тазгодишния конкурс във Виена, но в крайна сметка не е успяла.

Представителят на словашкия радио- и телевизионен оператор обаче обеща, че страната ще се завърне на конкурса рано или късно, което поражда надежди за това, че можем да видим Словакия на сцената в България през 2027 г.

Изненадващо завръщане почти се случило във Виена, тъй като по думите на Йиндржих Бардан страната е проучвала възможностите за участие до последния момент.

"Планът беше да се върнем за това издание, но в крайна сметка ръководството осъзна, че ще е твърде скъпо. Цената на лицензионните такси и продукцията очевидно не оправдава цялостното въздействие в Словакия. Моментът за нас, във фаза на консолидация, изобщо не е лесен. Но рано или късно ще се върнем на най-голямото музикално състезание в света", категоричен беше той.

Търсенето на спонсори е започнало, въпреки че, както обяснява вестникът, гъвкавото финансиране чрез сътрудничество със звукозаписни компании или спонсори е практически новост за Словакия.

Бардан отбеляза също, че освен финансовия фактор, основната причина за оттеглянето на Словакия от конкурса е ниският интерес на вътрешната публика.

Словакия е участвала 7 пъти в Евровизия, като последното ѝ участие беше през 2012 г.

След потвърденото завръщане на Северна Македония, евентуалното завръщане на Унгария и голямата вероятност Словения да промени курса си след политическата промяна, сега Словакия, която отсъстваше в продължение на много години, също сериозно обмисля завръщане.

Според експерти всичко това подсилва тезата, че фокусът на "Евровизия" се измества от Северна и Западна Европа към Централна и Югоизточна Европа, като по този начин нови страни попадат в центъра на вниманието.