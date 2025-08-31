Войната в Украйна:

4 дни по-късно: Пожарът при двореца на Путин е угасен. Взрив в морето до Одеса засегна товарен кораб (ВИДЕО)

31 август 2025, 13:05 часа 656 прочитания 0 коментара
4 дни по-късно: Пожарът при двореца на Путин е угасен. Взрив в морето до Одеса засегна товарен кораб (ВИДЕО)

Избухналият преди 4 дни горски пожар в района на Геленджик най-после е потушен. В този район се намира двореца на руския диктатор Владимир Путин. Пламъците тръгнаха заради паднали отломки от дрон, като първоначално имаше 3 огнища, на само 200 квадратни метра, но всичко се разрасна до 390 000 квадратни метра - Още: Паднал дрон и пожар само на 10 км от двореца на Путин в Геленджик (ВИДЕО)

Информацията за угасения пожар представи руското министерство на извънредните ситуации (МЧС) в официалния си канал в Телеграм. В гасенето се включиха над 400 пожарникари, със 102 единици специализирана техника, включително два самолета (единият е Ил-76) и два хеликоптера Ми-8 - Още: След руския ужас в Киев: Пожарът до двореца на Путин стана огромен. Украйна пак прати дронове в Русия (ВИДЕО)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Товарен кораб пострада от взрив в морето при Одеса

Междувременно, взрив избухна в морето до Одеса, като експлозията засегна товарен кораб. Информацията потвърди говорителят на украинските военноморски сили (ВМС) капитан Дмитро Плетенчук пред украинската държавна медийна мрежа "Суспилно".

Пострадалият кораб е NS PRIDE, плаващ под флага на Белиз. За щастие, плавателният съд е останал на повърхността, корпусът му не е пробит фатално и няма критично пропускане на вода. Версиите какво се е случило - или корабът е попаднал на мина, или се е взривил свален и досега неексплоадирал руски дрон "Шахед".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Никой от членовете на екипажа не е пострадал.

Още: Огромен пожар в Подмосковието при химически завод. В Одеса десетки хиляди са без ток (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Одеса мини мина война Украйна пожар Русия Шахед Геленджик
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес