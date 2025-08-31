4 дни по-късно: Пожарът при двореца на Путин е угасен. Взрив в морето до Одеса засегна товарен кораб (ВИДЕО)

Избухналият преди 4 дни горски пожар в района на Геленджик най-после е потушен. В този район се намира двореца на руския диктатор Владимир Путин. Пламъците тръгнаха заради паднали отломки от дрон, като първоначално имаше 3 огнища, на само 200 квадратни метра, но всичко се разрасна до 390 000 квадратни метра - Още: Паднал дрон и пожар само на 10 км от двореца на Путин в Геленджик (ВИДЕО)

Информацията за угасения пожар представи руското министерство на извънредните ситуации (МЧС) в официалния си канал в Телеграм. В гасенето се включиха над 400 пожарникари, със 102 единици специализирана техника, включително два самолета (единият е Ил-76) и два хеликоптера Ми-8 - Още: След руския ужас в Киев: Пожарът до двореца на Путин стана огромен. Украйна пак прати дронове в Русия (ВИДЕО)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Товарен кораб пострада от взрив в морето при Одеса

Междувременно, взрив избухна в морето до Одеса, като експлозията засегна товарен кораб. Информацията потвърди говорителят на украинските военноморски сили (ВМС) капитан Дмитро Плетенчук пред украинската държавна медийна мрежа "Суспилно".

Пострадалият кораб е NS PRIDE, плаващ под флага на Белиз. За щастие, плавателният съд е останал на повърхността, корпусът му не е пробит фатално и няма критично пропускане на вода. Версиите какво се е случило - или корабът е попаднал на мина, или се е взривил свален и досега неексплоадирал руски дрон "Шахед".

Никой от членовете на екипажа не е пострадал.

