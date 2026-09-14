Новия Салах: Ливърпул набеляза бразилско крило от Висшата лига

Ливърпул се интересува да привлече дясното крило на Борнемут Раян през лятото на 2027 г., според "Football Insider". Договорът на 20-годишния бразилец включва клауза за освобождаване от приблизително 153 милиона евро. Тази клауза ще влезе в сила през 2027 г. Играчът е привлякъл вниманието на няколко клуба от Висшата лига от пристигането си на стадион "Вайталити" миналото лято и в момента е наблюдаван във всеки двубой.

Ливърпул няма установен титуляр на дясното крило

От началото на новия сезон Ливърпул не е установил един постоянен титуляр на позицията на дясното крило, след като модерната легенда на "червените" Мохамед Салах напуна клуба след края на миналия трансфрен прозорец. По десния фланг за новия мениджър Андони Ираола в стартовите 11 са започвали младокът Рио Нгумоа, новото оопълнение Виктор Муньос и един от най-добрите футболсити на Ливърпул от началото на сезона Коди Гакпо. Раян може да се окаже решенето именно на този проблем, като бразилецът започна всички мачове на Борнемут във Висшата лига през новата кампания на дясното крило и игра поне 80 минути във всеки един от тях.

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Раян играе в Англия от началото на 2026 г.

Раян пристигна в Борнемут в началото на 2026 г., като през миналия сезон изигра 15 мача във Висшата лига, в които впечатли с добрата си игра, 5 вкарани гола и 2 асистенции. Тогава той игра именно под ръководството на Андони Ираола "Черешките" го купиха от родния му Вашко да Гама срещу 28.5 милиона евро. В момента, според специализирания сайт "transfermarkt", Раян е оценен на 60 милиона евро.

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