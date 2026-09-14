Ханзи Флик подобри рекордите на Йохан Кройф, Ван Гаал и Енрике начело на Барселона

Ханзи Флик вече е постигнал впечатляващи резултати в Барселона, но най-новият му успех го поставя сред най-успешните треньори в историята на клуба. Каталунците са безпогрешни в първите четири кръга от началото на новия сезон в Ла Лига, като оглавиха класирането от самия старт. По този начин общият брой кръгове, прекарани на първо място под ръководството на германеца, вече са 61 - забележителна цифра, като се има предвид как е постигнал този резултат.

Флик влетя в Топ 5 в историята на Барселона

Забележително е, че Флик е завършил на върха в Ла Лига в 61 от общо 81-те кръга, в които е бил начело на отбора, с което изпреварва Тери Венейбълс, под чието ръководство отборът прекара 60 кръга начело. По този начин Флик се нареди сред първите пет в историята на клуба по брой мачове начело в първенството, въпреки че е завършил само два пълни сезона. Ринус Михелс сега е непосредствено пред него с 63 мача, което прави рекорда на нидерландеца следващата очевидна цел. Имената над Флик показват колко значими са неговите резултати.

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Ернесто Валверде ръководеше Барселона в продължение на три сезона и оглавяваше класирането в първенството в продължение на 80 кръга, докато Франк Рейкард достигна 85 кръга в рамките на пет кампании. Пеп Гуардиола остава на първо място с 87 кръга на върха по време на четирите си сезона начело на отбора. Разликата спрямо Гуардиола все още е значителна, но темпото, с което Флик напредва, е това, което прави сравнението особено впечатляващо. Той е натрупал този брой кръгове много по-бързо от треньорите около него.

Йохан Кройф достигна 59 през осем сезона, Луис ван Гаал - 58 през четири сезона, а Луис Енрике завърши на върха в класирането в 55 мача през трите си сезона. Сухите цифри разкриват само част от историята. Това, което прави впечатление, е колко малко време е било необходимо на Флик, за да се нареди сред най-успешните треньори на Барселона в първенството.

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