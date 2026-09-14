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Официално: Приключи ли Неймар с Бразилия?

14 септември 2026, 16:13 часа 559 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Официално: Приключи ли Неймар с Бразилия?

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти потвърди, че суперзвездата Неймар е приключил със "селесао" и той ще даде приоритет на младите играчи. Той изигра 180 мача за страната си, като е рекордьорът за най-много голове с екипа на "кариоките" с 80 попадения. Въпреки спада във формата, който Неймар преживя през последните години, Анчелоти защити участието му на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото.

Карло Анчелоти: "Той не може да бъде заменен"

Ето какво каза Карло Анчелоти в интервю за "CNN Esportes": "Заслужаваше да бъде в състава заради качествата си. Той вече потвърди, че няма да играе за националния тим. Той не може да бъде заменен, защото е изключителен и уникален талант. Значи е незаменим. Мисля, че трябва да се върви крачка по крачка. В този момент трябва да се концентрираме върху младите, които са част от бъдещето. Това са играчи, родени през 2004, 2005, 2006. Имаме много талантливи футболисти, родени през 2008 и още не са в отбора, но скоро може да бъдат".

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Неймар

Неймар вкара в последния си мач за Бразилия

На Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико Неймар взе участие в последния мач на Бразилия в груповата фаза при победата с 3:0 над Шотландия. Втората среща, я която суперзвездата влезе в игра беше при отпадането от Норвегия на 1/8-финалите. "Кариоките" загубиха с 1:2, а почетното попадение за тях вкара именно Неймар от дузпа в 10-ата минута на добавеното време. Това остава и последното му действие в историята с националната фланелка на Бразилия.

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Карло Анчелоти Неймар Бразилия отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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