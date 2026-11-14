По-лоша кредитна перспектива за България от S&P и пак оценка, че Радев има всичко необходимо за големи реформи

Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s Global Ratings (S&P) преразгледа перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на страната до стабилна, като в същото време потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута, ‘BBB+/A-2’. С други думи, перспективата се влошава, защото предишната беше "позитивна" - обяснението е, че това "отразява комбинацията от фактори, свързани с отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор".

Минуси

Реалистичният сценарий: Рейтинговата агенция коригира нагоре прогнозата си за тазгодишния дефицит на страната - до 5,1% от БВП, което е най-големият ни дефицит от 12 години насам, като очаква постепенна консолидация до 3% чак през 2029 година. Припомняме, че заложеният от управлението на Румен Радев дефицит за 2026 година е 5,7%. Също така S&P отбелязва, че поради по-слабия износ, дефицитът по текущата сметка се е влошил повече от очакваното (8,7% от БВП) - прогнозата е да стои на ниво 7,4% от БВП в периода 2027 - 2029 година, със спад до 6,4% от БВП през 2029 година, докато силното вътрешно търсене тласка вноса нагоре.

Заплатите в частния сектор продължават да растат номинално, защото няма достатъчно квалифицирани кадри - 11,7% увеличение през първите 6 месеца на 2026 година, което отразява нивото на растежа от 2023 година насам. Изтично S&P обръща внимание на застаряващото население и че ако няма мерки, това ще е все по-тежък проблем за икономиката ни и стандарта ни на живот - и то въпреки че, в ЕС България е с най-високо ниво на раждаемост през 2025 година, 1,63 деца на една жена (минималното ниво за демографско "обновяване" обаче е 2,1 деца). В България обаче годишно умират около 40 000 души повече, отколкото се раждат. Интересно уточнение - икономиката ни расте по-бързо от средното в Европа и това води до наваксване в доходите у нас, обаче има знаци на прегряване. Високо е и увеличението на частното кредитиране, като при домакинствата достига 21% и е насочен предимно към ипотечни кредити. Вследствие на това ръстът на цените на недвижимите имоти остава висок – 15,5% за периода до юни 2026 година.

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S&P Global Ratings прогнозират, че БВП на България ще нарасне с 2,8% през 2026 година, поради силното потребление и засилването на инвестиционната дейност, финансирана от фондовете на ЕС, преди да се забави до прогнозирания среден реален ръст на БВП от 2,6% за периода 2027–2029 г.

Оценката в перспектива

Потвърждаването на рейтинга "BBB+/A-2" отразява стабилните баланси на публичния и частния сектор в страната както към момента, така и като прогноза, като очакванията на анализаторите са, че предприетите мерки ще спомогнат за постепенното охлаждане на икономиката. Рейтинговата агенция може да повиши рейтинга на страната, ако външните дисбаланси намалеят, особено ако дефицитът по текущата сметка премине устойчиво на по-ниско ниво. S&P Global Ratings биха могли да понижат рейтинга, ако процесът на бюджетна консолидация не напредва.

Много важна забележка - S&P Global Ratings смята, че след като и Илияна Йотова вече е президент, управлението на Румен Радев има хоризонт за безпрецедентни реформи и няма оправдание да не ги направи. "Дали силният мандат ще доведе до по-голяма ефективност на политиките и инерция на реформите, предстои да се види", уточняват експертите, които не очакват големи сблъсъци с ЕС въпреки засилената проруска реторика на управляващите - Още: Радев има пълната власт: S&P очаква реформи без оправдания в България и подобри перспективата ни