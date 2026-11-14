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"Очи в небето над България": НАТО следи за заплахи над страната ни

14 ноември 2026, 14:00 часа 427 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
"Очи в небето над България": НАТО следи за заплахи над страната ни

Самолети за далечно радиолокационно откриване и управление AWACS на НАТО извършват полети над България, като са наблюдават активността във въздуха и по море и подпомагат българските изтребители при изпълнението на техните мисии.

„Очи в небето над България“, гласи публикация на Алианса в социалните мрежи, придружена от снимки на Силите на НАТО за далечно радиолокационно откриване и управление.

„Като работят заедно, съюзниците могат да откриват потенциалните заплахи навреме и да реагират бързо, за да гарантират сигурността на въздушното пространство на НАТО“, подчертават от Алианса.

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НАТО разузнаване самолет
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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