80 000 излязоха на протест срещу Виктор Орбан в Будапеща (СНИМКИ)

Според данни, цитирани от Bloomberg, броят на демонстрантите е достигнал 80 хиляди.

Преминавайки по мост над река Дунав, протестиращите издигнаха плакати с надписи "Орбан, махай се" и "Няма учители, няма бъдеще". Това се случи няколко часа след като министър-председателят националист обеща да запази икономическата стабилност и тавана на енергийните сметки на домакинствата, дори когато ЕС изпада в "икономическа криза".

