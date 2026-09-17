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Абсурдна катастрофа: Младеж бере душа след сблъсък между тротинетка и кон

17 септември 2026, 13:49 часа 820 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Абсурдна катастрофа: Младеж бере душа след сблъсък между тротинетка и кон

Младеж на 17 години е пострадал тежко, след като докато управлявал електрическа тротинетка се е ударил в кон. Инцидентът е станал на остров Кефалония, съобщава в. "Катимерини". Според информацията произшествието е станало край селището Разата, докато младият човек се е придвижвал в посока Аргостоли.

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При неизяснени засега обстоятелства той се е сблъскал с кон, който вървял в същата лента и в същата посока и бил воден на повод от собственика си.

Пострадалият е бил откаран в болницата на острова, но сериозността на състоянието му е наложило да бъде прехвърлен по въздух в атинска болница, където се лекува в критично състояние. 

Собственикът на коня е бил задържан, а срещу него е образувана преписка за нанасяне на телесна повреда по небрежност, съобщи БТА.

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катастрофа тротинетка кон
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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