Абсурдна катастрофа: Младеж бере душа след сблъсък между тротинетка и кон

Младеж на 17 години е пострадал тежко, след като докато управлявал електрическа тротинетка се е ударил в кон. Инцидентът е станал на остров Кефалония, съобщава в. "Катимерини". Според информацията произшествието е станало край селището Разата, докато младият човек се е придвижвал в посока Аргостоли.

ОЩЕ: 11-годишно дете с опасност за живота след падане с тротинетка

При неизяснени засега обстоятелства той се е сблъскал с кон, който вървял в същата лента и в същата посока и бил воден на повод от собственика си.

Пострадалият е бил откаран в болницата на острова, но сериозността на състоянието му е наложило да бъде прехвърлен по въздух в атинска болница, където се лекува в критично състояние.

Собственикът на коня е бил задържан, а срещу него е образувана преписка за нанасяне на телесна повреда по небрежност, съобщи БТА.