Официално: Райс смени Лудогорец с Турция, "орлите" са щедро компенсирани

След като през последните дни стана ясно, че турският елитен Трабзонспор е платил солидна неустойка на Лудогорец за Томас Райс и привлича немския специалист като старши-треньор, вече и от разградския клуб обявиха новината официално с публикация в социалните мрежи. Райс вече е в Турция, като пристигна със същия самолет, с който летя и Мохамед Салах. От Лудогорец обясниха, че са се съгласили да пуснат наставника след дълги преговори за компенсацията, която ще получат.

Лудогорец: "Изненадващата оферта пристигна във вторник"

Ето какво написаха от Лудогорец: "Лудогорец и Трабзонспор финализираха успешно преговорите за преминаването на Томас Райс в турския гранд. Изненадващата оферта пристигна във вторник, а след дълги преговори за компенсацията Лудогорец разреши на немския специалист да замине за Трабзон. Ръководството на клуба се съгласи да влезе в преговори с Трабзонспор предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намиране на нов старши треньор.

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Томас Райс е искал да работи със световни звезди

Също така Томас Райс изрази силното си желание да се възползва от шанса да тренира световни звезди като Мохамед Салах, Фабиньо и Андре Онана. Лудогорец, който през последните години реализира впечатляващи трансфери на играчи, за първи път договори преминаването на свой треньор в друг отбор срещу солидна компенсация. Това за пореден път показва, че клубът, освен отлични играчи, привлича и отлични треньори. В момента футболистите на тима са в почивка, като ще подновят тренировките си на 24 септември. Дотогава Лудогорец ще води преговори за назначаването на нов наставник".

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