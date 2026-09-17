С двигатели за 40 000 долара: Новите реактивни руски "Геран-5" пробиват украинската ПВО

В момента руската армия разчита много на нов тип разрушителни дронове, оборудвани с китайски реактивни двигатели, чиято скорост им позволява да проникват през украинската противовъздушна отбрана. Задвижвани с реактивни двигатели, те са по-бързи и по-смъртоносни, пише Le Monde.

За мащабите на техните поражения се видя, например, в нощта на 14 срещу 15 септември, когато тези дронове удариха Киев, включително две бензиностанции в града.

Става дума за дроновете "Геран", които първоначално, когато Русия започна да ги използва, носеха товар от 20-30 килограма взрив, достатъчен да разруши два етажа на сграда или да изведе от строя електрическа подстанция. Оттогава този експлозивен заряд е увеличаван неколкократно и вече варира от 50 до 90 килограма.

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С въвеждането в тези дронове на реактивни двигатели (започвайки от модела "Геран-3") тези апарати вече са много повече от дронове, на практика те са евтини крилати ракети, казват военни експерти. Именно увеличената скорост, височината на полета и товароносимостта ги доближават до ракети.

Тези дронове-ракети се произвеждат основно в производствения комплекс в Елабуга, Татарстан, който непрекъснато се разраства. Това показват и сателитните снимки - ако през март тази година там е имало 116 производствени сгради на площ от близо 3 кв. км, то през май площта на комплекса вече е била разширена с още 340 хектара. Отделно са идентифицирани още три други руски промишлени съоръжения (в Ижевск, Челябинск и Москва), които произвеждат компоненти, изпращани след това в Елабуга. Самата компания "Алабуга Машиностроене" е под санкции на ЕС и САЩ.

Реактивните двигатели за тях обаче се доставят от Китай. "В момента Русия е напълно зависима от Китай за тези двигатели, които са скъпи: приблизително 35 000 до 40 000 долара всеки", заяви Вадим Скибицки, заместник-началник на украинското военно разузнаване, цитира го френското издание.

Използването на китайски двигатели Telefly и Swiwin (по-специално моделът Swiwin SW300B) бе доказано и от анализите, направени на свалени дронове "Геран-4" и "Геран-5".

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