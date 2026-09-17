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С фалшиви студентски визи: Русия е набрала десетки хиляди севернокорейци за сглобяване на дронове

17 септември 2026, 14:16 часа 542 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
С фалшиви студентски визи: Русия е набрала десетки хиляди севернокорейци за сглобяване на дронове

Като използва фалшиви студентски визи, Русия набира севернокорейски работници за производство на дронове за войната срещу Украйна. В момента до 25 000 севернокорейски работници работят в производствения комплекс в руския град Алабуга, сочи доклад на Многостранния екип за наблюдение на санкциите (MSMT).

"Севернокорейски работници са наети в руската преработваща промишленост, по-специално до 25 000 граждани на КНДР работят в руския завод за производство на дронове в Алабуга, Татарстан, който е обект на обширни санкции", се посочва в доклада. 

От 2025 г. КНДР улеснява работата на нейни граждани в руски заводи за производство на дронове "Геран-2" в Специалната икономическа зона Алабуга.

Данните от програмата на КНДР за заетост в чужбина показват, че в момента в Русия има между 15 000 и 30 000 севернокорейски работници, свързани със 70-80 компании от КНДР. Те са заети предимно в строителството, селското стопанство и други сектори. Част от тях работят в стратегически важни предприятия, по-специално във фабрики за производство на оръжия, обработка на стомана или в корабостроителни комплекси.

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Русия Северна Корея севернокорейци война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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