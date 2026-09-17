45 млрд. евро дефицит: Какво се случва с бюджета на Украйна

Правителството на Украйна одобри проектобюджета за 2027 г. В него се предвижда, че ще е необходимо чуждестранно финансиране от 45,8 милиарда евро, а военните разходи се очаква да се увеличат с близо 12% на годишна база.

"През 2027 г. нуждата от международна подкрепа ще възлиза на 52,6 милиарда долара. Разработени са планове за мобилизиране на средства от Европейския съюз, страните от Г-7, Международния валутен фонд, Световната банка, Обединеното кралство и други международни партньори", се казва в документа, цитиран от Le Monde.

Отбраната и сигурността остават основният разходен елемент, с отпуснати 95,9 милиарда евро, което е увеличение с 11,9% спрямо бюджета за 2026 г.

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Тази сума представлява 43,8% от БВП, рекордно висок показател от началото на войната и най-високият в света.

За сравнение, официалните военни разходи на Русия в бюджета за 2026 г. възлизат на 5,5% от БВП, а бюджетът за 2027 г. планира да ги намали, въпреки че някои разходи може да са непрозрачни, пише изданието.

Володимир Зеленски вече предупреди, че ще трябва да предприеме "трудни и непопулярни" мерки за справяне с бюджетния дефицит.

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