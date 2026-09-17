Любо Ганев разкри: България ще се бори за второ поредно Европейско

След успешното до този момент съдомакинство на Евроволей 2026, България ще кандидатства за домакинство и на Европейското първенство по волейбол през 2030 г. Това разкри президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев по време на тържественото заседание на Столичния общински съвет за Деня на София. Той благодари на кмета на столицата Васил Терзиев за партньорството му при провеждането на тазгодишното Европейско първенство. Самият Ганев обяви Евровоелй 2026 като най-голямото спортно събитие в България тази година.

София ще кандидатства за домакинство на Евроволей 2030

По думите на Любо Ганев домакинството на Евроволей 2026 е довело инвестиции за 20 милиона евро, а успешното му провеждане дава основание София и българският волейбол да гледат към следващата голяма цел - ново домакинство през 2030 г. Думите му идват ден след една от най-силните вечери за българския волейбол. Над 13 000 зрители изпълниха трибуните за мача на България срещу Полша и поставиха рекорд по посещаемост на мач на националния отбор. България победи с 3:2 след петгеймова битка.

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Любо Ганев прие Почетните знаци, връчени от Столична община

Поводът за изказването на Любомир Ганев беше връчването на Почетните знаци на Столичната община на представители на българския волейбол. Отличията от името на отбора прие президентът на БФВолейбол. Сред отличените са състезатели и представители на националния отбор, а с Почетен знак беше удостоен и националният отбор на България по волейбол за девойки до 19 години.

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