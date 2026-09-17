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Вучич се похвали с фабрика за сглобяване на дронове (ВИДЕО)

17 септември 2026, 14:33 часа 662 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Вучич се похвали с фабрика за сглобяване на дронове (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич откри фабрика за сглобяване на дронове, произведени в Израел, която ще наеме около сто работници и ще произвежда най-модерното оборудване, както за сръбската армия, така и за армиите на други държави, съобщи Радио и телевизия на Сърбия. „Тази сутрин бях особено горд със Сърбия и нейните успехи. Открих фабрика за сглобяване на най-модерните дронове, произведени в Израел, която ще наеме около сто работници и ще произвежда най-модерното оборудване, както за сръбската армия, така и за армиите на някои други страни. Плановете ни са огромни“, написа президентът Вучич в Instagram.

Поне още три нови оръжейни фабрики

Сръбският президент вярва, че поне още три фабрики ще бъдат открити в Сърбия с израелски партньори. Вучич заяви, че поради конфиденциалността на производствения процес не е поканил журналисти на обиколка на фабриката. ОЩЕ: Сърбия тества оръжия срещу потенциална заплаха от своя съседка: Има и кучета роботи (ВИДЕО)

Припомняме, че наскоро западната ни съседка се похвали с кучета роботи и дроновете "Komarac K2A" с "бойна глава с двойно действие", както и две съвременни многоцевни ракетни установки "Vampir" и "Puls". ОЩЕ: Стратегия за роботизация и батальон от дронове: Вучич въоръжава Сърбия до зъби

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Израел Сърбия Александър Вучич дронове
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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