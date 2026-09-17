Руските дронове не свършват: Полша праща военни и гради противовзривни стени по границата с Украйна (ВИДЕО)

Полша засилва охраната на граничните си пунктове с Украйна, обяви министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, след като през уикенда руски дронове нанесоха удари само на няколко километра от граничните постове на страната членка на НАТО. В неделя руски дрон удари пътнически влак на границата между Украйна и Полша - по линия, по която пътуват често бившият британски премиер Борис Джонсън, основният съветник по националната сигурност на германския канцлер Фридрих Мерц Гюнтер Заутер и негови колеги, съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Италия. Друг дрон пък удари камион на близка бензиностанция.

След всичко това граничните служители заявиха, че са били принудени да преустановят преминаването на границата, да евакуират хората от превозните средства и да потърсят укритие.

В понеделник тази седмица пък руски боен дрон от типа "Гербер-2", оборудван с бойна глава и детонатор, бе открит на плаж на полското крайбрежие на Балтийско море. Полската прокуратура потвърди, че безпилотният апарат е руски: Оборудван с бойна глава и детонатор: Какво се знае за руския дрон, открит на плаж.

"Русия заплашва сигурността на цяла Европа"

„Последните дни показват, че действията на Русия заплашват сигурността на цяла Европа. В съответствие с решението на нашето правителство инфраструктурата, използвана от граничната охрана, се укрепва“, написа Косиняк-Камиш в профила си в социалната мрежа X.

„Войници от 18-и инженерен полк вече изпълняват задачи, благодарение на които контролно-пропускателните пунктове и инфраструктурата в близост до полско-украинската граница ще бъдат укрепени", добави той.

🚨 🇵🇱 BREAKING! Poland deploys troops to the border



The decision followed the September 13 attack: Russian drones struck just a few kilometers from Poland, while one of them hit the locomotive of a Kyiv–Warsaw train about 2 km from the border.



Now soldiers from the 18th and 4th… pic.twitter.com/VYAMCcp7as — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026

Командването на полската армия съобщи в отделна публикация, че инженерните полкове изграждат укрепления по границата, като използват сгъваеми контейнери, облицовани с телена мрежа, които могат да се пълнят с пясък или чакъл и да служат като противовзривна стена или подпорна конструкция.

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Строителните работи включват също така наблюдателни и охранителни постове в близост до полско-украинската граница, недалеч от граничните пунктове в Дорогуск, Медика и Корчова, пише в официалното съобщение.

Премиерът Доналд Туск заяви, че споменатите гранични пунктове ще работят при специален режим през следващите месеци.

Беларус с военни учения по границата с Полша, Варшава и Москва си разменят заплахи

В същото време Беларус започна четиридневни военни учения в близост до границите си с членките на НАТО Полша и Литва. Те включват тренировки на механизирани и танкови батальони по охрана на границите, „операции за противодействие на саботаж“ и отбрана срещу атаки с дронове и леки самолети, съобщи беларуското министерство на отбраната. Ученията на Беларус се провеждат отчасти в близост до Сувалския коридор – 104-километров участък от полско-литовската граница, който служи като единствената сухопътна връзка между балтийските държави и останалата част от НАТО и отделя Беларус от руския ексклав Калининград.

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По-рано Полша и Русия си размениха заплахи, предизвикани от руските дронове, заплашващи Европа. "Ако Русия ни атакува и си свалим ръкавиците, мисля, че ще победим Русия доста бързо", заяви полският външен министър Радослав Сикорски по време на международната конференция "Ялтенска европейска стратегия" (YES). "Имаме съкрушително въздушно превъзходство, някъде около 2500 самолета – не съм проверявал скоро колко далекобойни оръжия имаме. Но след като украинците извадиха от строя половината от капацитета на Русия да рафинира петрол за 6 месеца, ние можем да го направим за 6 седмици и да извадим от строя другата половина", допълни той.

Съветникът на руския диктатор Владимир Путин Николай Патрушев отговори задочно, че Москва е готова да използва „целия си арсенал“ от сили и ресурси срещу Полша, ако Варшава влезе във военен конфликт с Русия. Според него в такъв случай полската държава би могла да престане да съществува "в рамките на два или три дни".

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