Кабинетът "Радев":

Чрез Песков Русия реагира за "адските санкции", които САЩ ѝ готви (ВИДЕО)

17 септември 2026, 14:48 часа 1095 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Чрез Песков Русия реагира за "адските санкции", които САЩ ѝ готви (ВИДЕО)

"Разбира се, следим процеса по приемане на документа. Този процес се отнася към сферата на „неприятелски действия“. Разбира се, въвеждането на каквито и да е допълнителни санкции от САЩ към нас определено ще усложнят усилията да се намери мирно решение за Украйна". Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков във връзка с факта, че вече само от американския президент Доналд Тръмп зависи дали ще наложи нови и то по-строги санкции за Русия, които имат по-голям обхват от всичко досега – ОЩЕ: Тръмп ще подпише "адските санкции" срещу Русия: Мита от 100 до 500% и още няколко удара по Путин

На този фон, украинският президент Володимир Зеленски в прав текст каза, че Китай е на страната на Русия във войната с Украйна. "Жалко, че Китай не е на наша страна в тази война – политически. Дори не става въпрос за оръжие, а политическа воля – жалко е, защото тази война може да бъде подпалена и спряна от силни лидери, включително Китай", заяви той.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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