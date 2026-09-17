"Разбира се, следим процеса по приемане на документа. Този процес се отнася към сферата на „неприятелски действия“. Разбира се, въвеждането на каквито и да е допълнителни санкции от САЩ към нас определено ще усложнят усилията да се намери мирно решение за Украйна". Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков във връзка с факта, че вече само от американския президент Доналд Тръмп зависи дали ще наложи нови и то по-строги санкции за Русия, които имат по-голям обхват от всичко досега – ОЩЕ: Тръмп ще подпише "адските санкции" срещу Русия: Мита от 100 до 500% и още няколко удара по Путин
🚨 JUST IN: The Kremlin is rattled — the adoption of the “hellish sanctions” bill was branded an unfriendly move— NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026
Peskov said the measure would only complicate peace talks and would not bring Russia any closer to peace. https://t.co/Bm4EsF6Ixx pic.twitter.com/81ocdcFFjH
На този фон, украинският президент Володимир Зеленски в прав текст каза, че Китай е на страната на Русия във войната с Украйна. "Жалко, че Китай не е на наша страна в тази война – политически. Дори не става въпрос за оръжие, а политическа воля – жалко е, защото тази война може да бъде подпалена и спряна от силни лидери, включително Китай", заяви той.
🚨 🇨🇳 BREAKING: Zelensky says China is now on Russia’s side— NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026
“It’s not even about weapons. It’s about political will. And it’s a pity, because this war could be started and stopped very quickly by strong leaders, including China,” the Ukrainian president said in an interview with… pic.twitter.com/xH3kXtpOc7