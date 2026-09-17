Марин льо Пен тръгна да урежда мир в Украйна (ВИДЕО)

Германия трябва да е на масата за преговори относно Украйна, Полша и Турция - също. Това заяви вечният кандидат за президент на Франция Марин льо Пен. Предвид явния упадък на доверието в управлението на френския президент Еманюел Макрон, който и без това няма право на нов мандат на поста, Льо Пен пак се гласи да се състезава за длъжността и да я спечели.

"Вярвам, че историческата роля на Франция е именно да създаде условия за преговори, които предшестват мира, както направихме за Виетнам. Борис Джонсън - англичаните (всъщност) - винаги са изключително войнствени, често по искане на американците, трябва да кажем", коментира Льо Пен. Нейната любов към Русия не е от днес - ОЩЕ:

Marine Le Pen on Russia-Ukraine peace negotiations:



I think there needs to be Germany around the table. I think Poland and Türkiye needs to be there.



I believe that the historic role of France is precisely to create the conditions for a negotiation that precedes peace, as we… pic.twitter.com/DvJUBdI3mS — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Какви са вариантите според Льо Пен за Украйна: "Или НАТО влиза в тази война и това ще бъде Третата световна война, или ще станем свидетели на Стогодишна война. Тази война вече продължава по-дълго от Първата световна война и никой не говори за нея. Има 2 000 000 жертви. Това е истинско клане. Ужасно е". Тоест, прочитът е или война с директно участие на НАТО, разбирай френски войници и тяхната смърт, или десетилетия даване (безконтролно) пари на Украйна.

Marine Le Pen on Russia-Ukraine war:



Either NATO enters this war and it will be the Third World War, or we will witness a Hundred Years’ War.



This war has already lasted longer than the First World War, and nobody is talking about it.



There are 2 million victims. This is a… pic.twitter.com/VXUX63r0Bh — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Национализъм до край

Същевременно Льо Пен се заиграва отново с национализма в битката да си осигури добри позиции като кандидат-президент и обяви следното: "Ще предложа на французите референдум, чиято цел е да се бори срещу ислямистките идеологии. Мисля, че ислямистките идеологии, които са се намесили във всички сектори на нашето общество, са голяма опасност. Не само за нашата сигурност, но и за нашата култура и за нашите права, особено за нашите конституционни права":

Marine Le Pen:



I will propose to the French a referendum whose objective is to fight against Islamist ideologies.



I think that Islamist ideologies that have inserted themselves into all sectors of our society are a major danger.



Not only for our security, but for our culture… pic.twitter.com/8N5lwVO5ek — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026