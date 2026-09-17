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Марин льо Пен тръгна да урежда мир в Украйна (ВИДЕО)

17 септември 2026, 14:32 часа 827 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Марин льо Пен тръгна да урежда мир в Украйна (ВИДЕО)

Германия трябва да е на масата за преговори относно Украйна, Полша и Турция - също. Това заяви вечният кандидат за президент на Франция Марин льо Пен. Предвид явния упадък на доверието в управлението на френския президент Еманюел Макрон, който и без това няма право на нов мандат на поста, Льо Пен пак се гласи да се състезава за длъжността и да я спечели.

"Вярвам, че историческата роля на Франция е именно да създаде условия за преговори, които предшестват мира, както направихме за Виетнам. Борис Джонсън - англичаните (всъщност) - винаги са изключително войнствени, често по искане на американците, трябва да кажем", коментира Льо Пен. Нейната любов към Русия не е от днес - ОЩЕ:

Какви са вариантите според Льо Пен за Украйна: "Или НАТО влиза в тази война и това ще бъде Третата световна война, или ще станем свидетели на Стогодишна война. Тази война вече продължава по-дълго от Първата световна война и никой не говори за нея. Има 2 000 000 жертви. Това е истинско клане. Ужасно е". Тоест, прочитът е или война с директно участие на НАТО, разбирай френски войници и тяхната смърт, или десетилетия даване (безконтролно) пари на Украйна.

Национализъм до край

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Същевременно Льо Пен се заиграва отново с национализма в битката да си осигури добри позиции като кандидат-президент и обяви следното: "Ще предложа на французите референдум, чиято цел е да се бори срещу ислямистките идеологии. Мисля, че ислямистките идеологии, които са се намесили във всички сектори на нашето общество, са голяма опасност. Не само за нашата сигурност, но и за нашата култура и за нашите права, особено за нашите конституционни права":

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Марин льо Пен Франция Ислямизъм мултикултурализъм френски президентски избори война Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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