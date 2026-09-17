Отказва ли се Universal Pictures от документалния филм за Илон Мъск?

Документалният филм "Мъск" на режисьора Алекс Гибни получи петминутни овации при премиерата си на кинофестивала във Венеция по-рано този месец. Въпреки положителната реакция Universal Pictures, която държи световните права извън Северна Америка, изглежда преосмисля плановете си за разпространението му, съобщи "The Hollywood Reporter". Компанията все още не е определила дата за премиерата на филма за Илон Мъск и не е обсъждала бъдещето на филма с екипа. Двама източници, запознати със ситуацията, заявиха пред изданието, че окончателно решение няма, но очакват Universal в крайна сметка да се откаже от филма и да върне правата на създателите.

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"Мъск" ще бъде показан в американските кина от независимата Bleecker Street и на Лондонския филмов фестивал следващия месец, но Universal не е обявила планове за последващо разпространение във Великобритания и Европа.

Филмът разглежда политическата и бизнес дейност на Илон Мъск и съдържа твърдения за възможно използване на данни, събрани по време на работата му в DOGE, срещу демократите на предстоящите междинни избори в САЩ. В него участва и Нобеловият лауреат и пионер в областта на изкуствения интелект Джефри Хинтън. Мъск многократно е наричал филма "очерняща продукция" и "скучен", въпреки че няма данни да го е гледал. Адвокатът му Алекс Спиро е изпратил предупредително писмо до продуцентската компания на Гибни.

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Universal придоби правата върху филма през 2023 г. срещу многомилионна сума, когато политическите отношения между Мъск и Доналд Тръмп все още не бяха достигнали сегашното си развитие. Ако студиото се откаже от разпространението, то ще трябва да плати на създателите неустойка, след което те ще могат да продадат правата отново.

HBO, което притежава телевизионните и стрийминг правата за Северна Америка, продължава да работи по проекта. Най-ранната възможна премиера там е през февруари заради четиримесечния период за платено видео по заявка, предава БГНЕС.